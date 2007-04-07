افتتاح دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران در مهر 86 / جذب 30 عضو هیئت علمی در دانشکده فومن

رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: هیئت علمی فعلی پردیس فنی در دانشکده فومن نیز مشغول به کار می شوند اما در نظر است با جذب 30 عضو هیئت علمی برای این دانشکده نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده دانشگاه تهران بهبود یابد.

احمد نیلی محمودآبادی افزود: اعضای هیئت علمی دانشکده فنی فومن از طریق بورسیه جذب می شوند و در این شهرستان مستقر خواهند شد.

به گزارش مهر، وقفنامه تاسیس دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران وابسته به پردیس دانشکده های فنی این دانشگاه اواخر آبان 84 با حضور رضا فرجی دانا رئیس وقت دانشگاه تهران توسط "سید عباس موسوی ره پیما" دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و موسس دانشکده فنی فومن و "احمد نیلی محمود آبادی" رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران امضا شد.