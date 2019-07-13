۱۴ هکتار از مراتع و مزارع ایلام در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع رسانه ها اظهار داشت: در پی تماس‌های مردمی با پلیس ۱۱۰، مبنی بر آتش سوزی در ۲منطقه شهرستان، ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به مناطق اعزام شدند.

وی ادامه داد: گزارش ماموران اعزامی حاکی از آن است که ۴ هکتار از مراتع روستای چمسار بخش چوار و ۱۰ هکتار از مراتع و مزارع روستای چشمه کبود با حضور به موقع ماموران انتظامی، منابع طبیعی و همچنین کمک‌های مردمی بدون خسارت جانی مهار شد.

سرهنگ موسوی افزود: تحقیقات برای مشخص شدن علت و عامل آتش سوزی ها در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان از شهروندان خواست که همواره درحفظ مراتع و جنگل ها به عنوان یک میراث ملی حساس بوده و در صورت وقوع کوچکترین حادثه آتش سوزی، در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، تا با همکاری سایر دستگاه های خدمت رسان از گسترش آتش و خسارت دیدن منابع طبیعی جلوگیری شود.