به گزارش خبرگزاری مهر، آنتون گریزمان روز جمعه رسماً به عنوان بازیکن تیم فوتبال بارسلونا معرفی شد. بعد از اینکه وکیلش، سوان کاریان نامه پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو رقم فسخ قرارداد توسط بارسلونا را به اتلتیکومادرید دارد قرارداد این بازیکن با تیم مادریدی فسخ شد و بارسلونا رسماً او را به خدمت گرفت.

روز یکشنبه مراسم معارفه این بازیکن فرانسوی به عنوان بازیکن جدید بارسا است، اما باشگاه تصمیم گرفته ویدئوی کوتاهی از گریزمان پخش کند که در آن پیامی برای هوادارانش فرستاده است. این در حالی است که گریزمان در طول پروسه نقل و انتقالاتی‎اش سکوت اختیار کرده بود.

پیامی که از او از طریق ویدئویی کوتاه در اینستاگرام منتشر شده حاوی متن زیر است:

وقتی بچه بودم، پدرم به من یاد داد که قطار تنها یک بار عبور نمی‌کند. برای من زمانش رسیده که چالشی جدید را قبول کنم در باشگاهی جدید. در پایان، مسیر ما به هم رسید. من با عزمی جدی و افتخار از رنگ‌های بارسا حمایت خواهم کرد. این لحظه ماست، این ماجراجویی ماست.

این ویدئو توسط اکانت رسمی توئیتر بارسلونا هم منتشر شده است.