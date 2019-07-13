«چهار دقیقه» و «همان چهار دقیقه» در شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «چهار دقیقه» به نویسندگی نغمه ثمینی و با طراحی و کارگردانی الهام کردا از ٣ مرداد در تماشاخانه شهرزاد اجرا می‌شود. همچنین مخاطبان می‌توانند بعد از دیدن این اثر نمایشی به تماشای نمایش دیگری تحت عنوان «همان چهار دقیقه» با طراحی و کارگردانی صابر ابر در همان روز بنشینند که تکمیل کننده داستان نمایش اول است.

نمایش «چهار دقیقه» ساعت ۱۹:۳۰ و «همان چهار دقیقه» ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهند شد که از یکشنبه ٢٣ تیر خرید بلیت این نمایش‌ها از سایت «ایران کنسرت» امکان پذیر است.

در توضیح این نمایش ها آمده است: «چهار دقیقه» روایت غیاب است. روایت ناپدید شدن، نبودن، محو شدن. «همان چهار دقیقه»، روایت حضور است. روایت پیدا شدن، بودن، پدیدار شدن. «چهار دقیقه» و «همان چهار دقیقه» به تنهایی کامل‌اند اما کنار هم کامل‌تر می‌شوند. یک به‌علاوه یک، دو نمی‌شود، یکِ بزرگ‌تری می‌شود.

عوامل نمایش «چهار دقیقه» عبارتند از نویسنده: نغمه ثمینی، طراح و کارگردان: الهام کردا، تهیه کننده: محمد قدس / «موسسه فرهنگی هنری این / جا میان شهر»، بازیگران: ستاره پسیانی (مهمان از گروه تئاتر بازی)، حامد رسولی و شقایق دهقان، مجری طرح: روح‌اله زندی‌فرد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پریسا گودرزی، طراح صحنه: الهام کردا، طراح لباس: غزاله معتمد، تکنیک و ویدئو: علی شیرخدایی، آهنگساز: محمدرضا جدیدی، نور: علی فی، عکس و تیزر: مهرداد متجلی، طراحی گرافیک: کارگاه مستطیل (مهرداد متجلی، نیکو کوچک)، ماکت: امیرعلی بشیری، مشاور رسانه‌ای: مارال دوستی، تبلیغات: ایلیا شمس.

عوامل نمایش «همان چهار دقیقه» نیز بدین شرح است: نویسنده: نغمه ثمینی، طراح و کارگردان: صابر ابر، تهیه کننده: محمد قدس / «موسسه فرهنگی هنری این / جا میان شهر»، بازیگران: پانته‌آ پناهی‌ها، الهام کردا، خسرو پسیانی (مهمان از گروه بازی)، حامد رسولی، مجری طرح: روح‌اله زندی‌فرد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پریسا گودرزی، طراحان: صحنه و لباس: صابر ابر، صدا، نور و تصویر: علی فی، عکس و تیزر: مهرداد متجلی، طراحی گرافیک: کارگاه مستطیل (مهرداد متجلی، نیکو کوچک)، مشاور رسانه‌ای: مارال دوستی، تبلیغات: ایلیا شمس.