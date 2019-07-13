به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره آموزشی «مدرسه عدالتخواهی» ۱۸ تا ۲۳ مردادماه، برگزار می‌شود که افراد و تشکل‌های دانشجویی می‌توانند با مراجعه به آدرس ارتباطی زیر در پیامرسان‌های «تلگرام، بله و ایتا» آمادگی خود را جهت حضور اعلام کنند.

در اولین جلسه این دوره آموزشی یادبود شهید سیدمهرداد مجدزاده برگزار خواهد شد.

موضوعات این دوره آموزشی، نظریه آزادی انقلاب اسلامی، اندیشه‌های اجتماعی رهبر انقلاب، مکتب امام (ره)، فقر و فساد و تبعیض، اسلام سرمایه‌داری، طبقه مرفه جدید، استضعاف - استکبار، محافظه‌کاری و اشرافیت است.