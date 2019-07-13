به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در جلسه شورای اداری علی‌آبادکتول اظهار کرد: اینکه می‌گوییم خدمتگزار مردم هستیم نباید فقط شعار باشد بلکه باید در عمل ثابت کنیم خدمتگزار مردم هستیم و مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: آنچه امروز به دغدغه‌های گلستان در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … تبدیل شده ثمره رفتار تبعیض آمیز و توسعه نامتوازن در گذشته است.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه دود توسعه نامتوازن به چشم همه می رود از گلستان به عنوان سرزمین ظرفیت‌های فراوان بالقوه نام برد و ادامه داد: پیگیری حل مسائل پیش از آنکه به مشکل و معضل تبدیل شود باید در دستور کار همه مدیران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: گلستان و شهرستان علی‌آبادکتول در حوزه‌های مختلف دارای ظرفیت های بالایی است و باید در محافل تصمی گیری و تصمیم سازی به این فهم مشترک برسیم که مبنای توسعه استان در چیست و برای آن مناع پیدا کنیم.

حق شناس توضیح داد: منظور از منابع جذب اعتبار دولتی نیست چرامه دولت دیگر نمی تواند از پول نفت سرمایه گذاری کند؛ باید به این باور برسیم که دولت منابع ندارد و اگر هم داشته باشد برای تامین زیرساخت ها هزینه می‌کنیم از اینرو برای سرمایه گذاری باید به دنبال بخش خصوصی برویم.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در گلستان بالاست و با بیکاری ناقص در استان مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: کل بودجه استان امسال به ۶۰۰ میلیارد تومان نمی رسد و در این شرایط باید بستر و زیرساخت ها را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی، خدمات، صنعت، کشاورزی و … فراهم کنیم.

استاندار گلستان متذکر شد: توجه به بخش خصوصی کارآمد موجب برون رفت از مشکلات فعلی در زمینه اشتغال و تولید است و باید از همه ظرفیت ها برای توسعه سرمایه گذاری در استان استفاده کنیم.