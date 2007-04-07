اتحاد ملی و انسجام اسلامی پاسخ جدی به مروجین جدایی دین از سیاست است

سید احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود : در حال حاضرکشور ما برخوردار از وحدت ملی است چون که مردم حاکمیت اسلامی را درک نموده و خود در صحنه ها حضور فعالانه دارند که این امر نیز منبعث از نگاه ارزشی ملت به حضور در این عرصه هاست .



وی رخدادهایی نظیر راهپیمای 22 بهمن ماه و دفاع ازحق ایران در بهره مندی صلح آمیز از فناوری هسته ای را نشانگر وحدت عملی مردم دانست که این اتحاد ریشه در قلب مردم دارد.

سالک با بیان اینکه ایمان، علم ، آگاهی و بصیرت ارکان ارزشهای مورد قبول آحاد ملت است گفت : مردم ایران براساس ایمان به خدا و آگاهی دور هم جمع شده اند و این همان رمز اصولی مورد خواست رهبر معظم انقلاب می باشد.



حجت السلام سالک با اشاره به اقدامات استکبار جهانی گفت: جنگ تحمیلی، تقویت جریان منافقین و معاندین و نیز تحریم در ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی،اقتصادی توطئه های دشمنان ایران برای ایجاد مانع در جریان انقلابی مردم بوده است .



وی در پایان تصریح کرد : دشمنان هم اکنون اختلافات قومیتی و فرق دینی را در داخل کشور دنبال می کنند و بدنبال تضعیف حاکمیت دینی در ایران هستند ، انتخاب این نام برای سال 86 از سوی مقام معظم رهبری پاسخی جدی برای خنثی کردن حرکت دشمنان انقلاب اسلامی است.