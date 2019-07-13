به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اسحقی امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری نهادی غیر دولتی و ۱۰۰ درصد متعلق به مردم است گفت: تمام اموال شهرداری تبریز متعلق به شهروندان است و ما در مجموعه شهرداری تبریز به این اصل اعتقاد داریم.

وی با اشاره به تجربه موفق برداشتن دیوارهای محوطه شهرداری مرکز اظهار داشت: با این اقدام یک پارک منطقه ای تمام وقت در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با تاکید بر اینکه دستور لازم برای برداشتن دیوارهای محوطه سازمان ها و شهرداری های مناطق صادر شده است گفت: محوطه تمام سازمان ها و مناطق شهرداری باید به فضای عمومی تبدیل شود.

اسحقی افزود: ما امروز در شهر با کمبود فضای عمومی و بازی برای کودکان مواجه هستیم و از مناطق خواسته ایم در صورت امکان در محوطه شهرداری ها لوازم بازی کودکان نیز قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ذهنیت مدیران در خصوص حقوق شهروندان باید تغییر کند گفت: تمامی امکانات شهرداری متعلق به شهروندان است و این مسئله ای است که مدیران باید بدانند و بر این اساس درخواست کرده ایم لابی شهرداری مرکز و امکانات موجود در آن نیز اعم از سرویس بهداشتی و غیره بعد از وقت اداری در اختیار شهروندان باشد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه بر خلاف تمام کلانشهرها شهرداری تبریز اقدام به برداشتن دیوارهای محوطه شهرداری مرکز کرده گفت: این اقدام در راستای احقاق حقوق شهروندی شکل گرفته و ادامه می گیرد.

وی در پایان گفت: از تمام ادارات و سازمان های دولتی نیز درخواست می کنیم همانند شهرداری اقدام به برداشتن دیوارهای محوطه ساختمان های خود کرده و این فضا را در اختیار شهروندان قرار دهند.