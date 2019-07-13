به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری علی‌آبادکتول اظهار کرد: پروژه تله کابین علی‌آبادکتول به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و یک پروژه استانی است و می‌تواند در استان تغییر اساسی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تله کابین می تواند توریسم جذب کند و ارزش اقتصادی برای گلستانی ها به همراه داشته باشد، افزود: استانداری گلستان به جای آنکه مشوق سرمایه گذاری باشد چهار سال این پروژه را در گیر بروکراسی اداری کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطالعات فنی این پروژه مطابق با استانداردهای جهانی انجام شده است و با این رویکرد و گزینشی عمل کردن استانداری نمی توانیم انتظار توسعه متوازن در زمان کوتاه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس ارز چهار هزار تومانی انجام می شود اما هزینه هایی این بخش بر اساس ارز نیمایی و آزاد از جیب کشاورزان پرداخت می شود.

وی به موضوع مشخص نبودن مرز جغرافیایی استان گلستان با سمنان اشاره و بیان کرد: در سال‌های گذشته خیانت بزرگی به گلستان شده مازندران بخشی از اراضی سمنان را گرفته و بخشی از گلستان را به سمنان بخشیده است.

قره خانی با اشاره به اینکه در روستای شیرین آباد از توابع بخش مرکزی علی‌آبادکتول تابلوی استان سمنان نصب شده است، گفت: ظلم بزرگ تر در حق گلستان و شهرستان علی آبادکتول اینکه سرخدار گلستان را به نام استان سمنان ثبت جهانی کردند.

وی تصریح کرد: ظلم بزرگ این است که بخش کوچکی از جنگل ابر در حوزه مدیریت منابع طبیعی سمنان است اما کل جنگل های هیرکانی روستاهای افراتخته، سیاه رودبار و چینو دهنه زرین گل در علی آبادکتول به عنوان جنگل های ابر ثبت شده و گلستان نماینده ای ندارد و برای ثبت جهانی این جنگل های نماینده ای از سمنان انتخاب کرده اند.

نماینده مردم علی آبادکتول گفت: آب چشمه های زیرین گل را به سمنان منتقل کردند و منابع طبیعی گلستان در این حوزه انتقاد نکرد اما حالا انتظار داریم در جهت صیانت از حقوق گلستان موضوع انتقال آب سرچشمه های زرین گل و ثبت جهانی جنگل های هیرکانی از سوی مسئولان منابع طبیعی گلستان پیگیری شود.