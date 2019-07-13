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۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۵۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

استان قزوین را از ممنوعیت کشت برنج مستثنا کنید/ شالیزار محدود است

استان قزوین را از ممنوعیت کشت برنج مستثنا کنید/ شالیزار محدود است

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح ممنوعیت کشت برنج در همه استانهای کشور(بجز گیلان و مازندران) به دلیل محدودیت شالیزارها و آبیاری از آب سحطی در قزوین می تواند استثنا شود.

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه خمسه در شورای حفاظت آب استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد پس از گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و اعلام ممنوعیت کشت برنج در همه استانهای کشور به جز گیلان و مازندران اظهارداشت: در استان قزوین حدود ۳۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزان به کشت برنج اختصاص داده شده و بیش از ۴ هزار بهره بردار داریم که در ۷۲ واحد شالیکار فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: شالیکاران محدود استان از آب شاهرود استفاده می کنند و کشاورزی آنها هیچ لطمه ای به آب های زیرزمینی نمی رساند و استفاده شالیزارها از آب های سحطی است و نگرانی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: شیوه نامه ممنوعیت کشت برنج که یک رویکرد ملی دارد قابل احترام و اجراست و ما هم برای تغییر الگوی کشت که کار بسیار سخت و زمان بری است اقدام کرده ایم و کارهای ترویجی هم آغاز شده است.

خمسه بیان کرد: در این راستا ۱۵۰ هکتار خلک و ماشک هم در مناطق مختلف استان جایگزین کشت برنج شده است و در همین راستا کشت یونجه را نیز تبلیغ می کنیم اما با یک نگاه منطقی باید بپذیریم که شالیزارهای کشاورزان استان بسیار کوچک و برای رفع نیازهای محلی است و هیچ آبی هم برای آن هدر نمی رود و انتظار داریم با بررسی شرایط شالیکاری در استان اجازه دهند قزوین از این مصوبه استثنا شود.

وی اظهارداشت: جلسات متعددی با بخشداران و دهیاران برای تغییر الگوی کشت و همراهی کشاورزان صورت گرفته اما وقتی استدلال های کشاورزان و شالیکاران را می شنویم به آنها حق می دهیم و امیدواریم این طرح با بررسی همه جانبه اجرا شود تا موجب نارضایتی نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: البته اگر دلایل منطقی و مستدل ما و کشاورزان پذیرفته نشود همه مطیع قانون هستیم و آن را اجرا می کنیم اما وضعیت کشت برنج در استان می تواند استثنا باشد.

راه اندازی دفتر الگوی کشت در قزوین / ‬اجرای ۱۰ هزار هکتاری آبیاری نوین

خمسه در ادامه گفت: تغییر الگوی کشت در دشت قزوین یک طرح سه ساله است و در این راستا از یک سال قبل دفتر الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی استان را راه اندازی کرده ایم و یک برنامه یک ساله نیز آماده شده که کشت پنیه و کنجد را هم در طرح پیش بینی کرده ایم.

وی اظهارداشت: در سال گذشته ۱۰ هزار هکتار آبیاری مدرن در استان عملیاتی شد که سه هزار هکتار آن تکمیل طرح های نیمه تمام بود و امسال هم علیرغم کاهش اعتبارات تلاش می کنیم همین میزان آبیاری مدرن اجرا شود تا گامی در مسیر کاهش مصرف منابع آبی برداشته شود.

خمسه در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبارات خوبی برای دشت قزوین اختصاص داده شده که برای لوله گذاری چاههای پایاب از آن استفاده کرده ایم.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۷۰ کیلومتر لوله گذاری پایاب در استان انجام شد و امسال هم قرار است ۷۰ کیلومتر دیگر از این طرح عملیاتی شود تا آب را از سرچشمه بدون هدر رفت و تبخیر به مزرعه منتقل کنیم.

خمسه در خصوص ابطال مجوز دامداری های پر مصرف هم گفت: بر اساس آمایش سرزمین نمی توانیم مجوز جدید دامداری صادر کنیم لذا
بررسی وضعیت دامداری ها و نوع مصرف آب آنها باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد تا موجب نارضایتی و پایمال شدن حق کسی نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و اجرای طرح های نوین با همکاری آب منطقه ای اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 4665484

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