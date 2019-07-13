استان قزوین را از ممنوعیت کشت برنج مستثنا کنید/ شالیزار محدود است

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه خمسه در شورای حفاظت آب استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد پس از گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و اعلام ممنوعیت کشت برنج در همه استانهای کشور به جز گیلان و مازندران اظهارداشت: در استان قزوین حدود ۳۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزان به کشت برنج اختصاص داده شده و بیش از ۴ هزار بهره بردار داریم که در ۷۲ واحد شالیکار فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: شالیکاران محدود استان از آب شاهرود استفاده می کنند و کشاورزی آنها هیچ لطمه ای به آب های زیرزمینی نمی رساند و استفاده شالیزارها از آب های سحطی است و نگرانی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: شیوه نامه ممنوعیت کشت برنج که یک رویکرد ملی دارد قابل احترام و اجراست و ما هم برای تغییر الگوی کشت که کار بسیار سخت و زمان بری است اقدام کرده ایم و کارهای ترویجی هم آغاز شده است.

خمسه بیان کرد: در این راستا ۱۵۰ هکتار خلک و ماشک هم در مناطق مختلف استان جایگزین کشت برنج شده است و در همین راستا کشت یونجه را نیز تبلیغ می کنیم اما با یک نگاه منطقی باید بپذیریم که شالیزارهای کشاورزان استان بسیار کوچک و برای رفع نیازهای محلی است و هیچ آبی هم برای آن هدر نمی رود و انتظار داریم با بررسی شرایط شالیکاری در استان اجازه دهند قزوین از این مصوبه استثنا شود.

وی اظهارداشت: جلسات متعددی با بخشداران و دهیاران برای تغییر الگوی کشت و همراهی کشاورزان صورت گرفته اما وقتی استدلال های کشاورزان و شالیکاران را می شنویم به آنها حق می دهیم و امیدواریم این طرح با بررسی همه جانبه اجرا شود تا موجب نارضایتی نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: البته اگر دلایل منطقی و مستدل ما و کشاورزان پذیرفته نشود همه مطیع قانون هستیم و آن را اجرا می کنیم اما وضعیت کشت برنج در استان می تواند استثنا باشد.

راه اندازی دفتر الگوی کشت در قزوین / ‬اجرای ۱۰ هزار هکتاری آبیاری نوین

خمسه در ادامه گفت: تغییر الگوی کشت در دشت قزوین یک طرح سه ساله است و در این راستا از یک سال قبل دفتر الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی استان را راه اندازی کرده ایم و یک برنامه یک ساله نیز آماده شده که کشت پنیه و کنجد را هم در طرح پیش بینی کرده ایم.

وی اظهارداشت: در سال گذشته ۱۰ هزار هکتار آبیاری مدرن در استان عملیاتی شد که سه هزار هکتار آن تکمیل طرح های نیمه تمام بود و امسال هم علیرغم کاهش اعتبارات تلاش می کنیم همین میزان آبیاری مدرن اجرا شود تا گامی در مسیر کاهش مصرف منابع آبی برداشته شود.

خمسه در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبارات خوبی برای دشت قزوین اختصاص داده شده که برای لوله گذاری چاههای پایاب از آن استفاده کرده ایم.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۷۰ کیلومتر لوله گذاری پایاب در استان انجام شد و امسال هم قرار است ۷۰ کیلومتر دیگر از این طرح عملیاتی شود تا آب را از سرچشمه بدون هدر رفت و تبخیر به مزرعه منتقل کنیم.

خمسه در خصوص ابطال مجوز دامداری های پر مصرف هم گفت: بر اساس آمایش سرزمین نمی توانیم مجوز جدید دامداری صادر کنیم لذا

بررسی وضعیت دامداری ها و نوع مصرف آب آنها باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد تا موجب نارضایتی و پایمال شدن حق کسی نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و اجرای طرح های نوین با همکاری آب منطقه ای اعلام آمادگی کرد.