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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امسال تمام تاکسی های کشور گازسوز می شود

امسال تمام تاکسی های کشور گازسوز می شود

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور از گازسوز شدن تمام تاکسی ها و بهینه سازی تاکسی های پلاک قرمز در 6ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

جواد صادقی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهم ترین برنامه های این اتحادیه در سال 86  افزود: سال پیش 16هزار و 895 دستگاه تاکسی فرسوده در سراسر کشور از رده خارج شدند.

این مقام مسئول تاکید کرد: تا کنون 23 هزار و 948 نفر به منظور دریافت تاکسی جدید ثبت نام و 6هزار و 617نفر خودروهای شان را در سال 85 دریافت کرده اند و تا پایان خرداد امسال تعداد این ناوگان در تمام نقاط کشور به 30هزار خواهد رسید.

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور گفت: تا پایان خرداد امسال و به محض در اختیار قرار گرفتن تسهیلات بانکی و هماهنگی خودرو سازان متقاضیان تاکسی های جدید خود را دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 466549

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