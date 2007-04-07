امسال تمام تاکسی های کشور گازسوز می شود

جواد صادقی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهم ترین برنامه های این اتحادیه در سال 86 افزود: سال پیش 16هزار و 895 دستگاه تاکسی فرسوده در سراسر کشور از رده خارج شدند.

این مقام مسئول تاکید کرد: تا کنون 23 هزار و 948 نفر به منظور دریافت تاکسی جدید ثبت نام و 6هزار و 617نفر خودروهای شان را در سال 85 دریافت کرده اند و تا پایان خرداد امسال تعداد این ناوگان در تمام نقاط کشور به 30هزار خواهد رسید.

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور گفت: تا پایان خرداد امسال و به محض در اختیار قرار گرفتن تسهیلات بانکی و هماهنگی خودرو سازان متقاضیان تاکسی های جدید خود را دریافت خواهند کرد.