راه اندازی میز خدمت در ادارات آذربایجان شرقی مؤثر و مفید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز شنبه در دیدار با جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل بهزیستی استان و تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت فقط باعث می‌شود مردم به اتاق مدیران مراجعه نکنند، افزود: استقرار میز خدمت در استان مفید نیست و مدیران و مسئولان باید به فکر مردم باشند و تا حد توان مشکلات آنها را برطرف کنند.

وی بر ضرورت افزایش کمیت و کیفیت خدمات دهی به بیماران و معلولان تاکید کرد و گفت: باید تمام مسئولان و کارکنان ادارات در جهت تکریم ارباب رجوع تلاش کنند.

وی با انتقاد از عملکرد ادارات کل بهزیستی و خدمات درمانی تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی ابراز داشت: بهزیستی و تأمین اجتماعی از سازمان‌های بسیار مهم و مؤثر در نظام اداری کشور هستند و متأسفانه آنها با مراجعه کنندگان رفتارهای مناسبی نداشته و نسبت به نامه‌های مردمی ترتیب اثر نمی‌دهند.

امام جمعه تبریز سپس بر ضرورت اصلاح رویه موجود تاکید کرد و افزود: به نامه‌های مردمی که از سوی نماینده ولی فقیه در استان به ادارات فرستاده می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

آل هاشم همچنین در ادامه اظهار داشت: در صورتی که چنین روش‌هایی در اداره بهزیستی و تأمین اجتماعی و سایر ادارات تداوم یابد و به نامه‌های ارسالی از سوی نمایندگی ولی فقیه ترتیب اثر داده نشود در تریبون نماز جمعه اسامی آنها را اعلام می‌کنم.

وی با بیان اینکه متأسفانه بهزیستی و تأمین اجتماعی چندان عملکرد مثبتی ندارند، گفت: این در حالی است که این دو اداره کل بهترین محل برای خدمات رسانی به آحاد مردم و به ویژه معلولان و نیازمندان است.