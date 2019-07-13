به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مصطفی آکینجی رهبر بخش تُرک‌نیشین قبرس به دولت بخش یونانی‌نشین قبرس پیشنهاد داده است که دو طرف برای اکتشاف گاز طبیعی در جزیره قبرس با یکدیگر همکاری کنند.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم. درصورت استقبال از این طرح، شرایط و مناسبی برای حل و فصل مسئله قبرس فراهم خواهد شد.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا پیشتر به ترکیه هشدار داده است که کمک‌های مالی خود را به آنکارا کاهش خواهد داد، چرا که این اتحادیه حفاری‌های ترکیه برای یافتن گاز و نفت در شرق مدیترانه و در نزدیکی قبرس را «غیرقانونی» می‌داند.

این در حالیست که «فاتح دونمز» وزیر انرژی ترکیه پیشتر وعده داده بود که دومین کشتی ترکیه ای با هدف اکتشاف و استخراج گاز در دریای مدیترانه عازم آب های قبرس می شود.

عملیات اکتشاف ترکیه در شرق مدیترانه انجام می شود و هر چند بخش یونانی نشین قبرس و اتحادیه اروپا به این اقدام آنکارا معترض هستند؛ اما با این وجود ترکیه اعلام کرده که عملیات اکتشاف و استخراج گاز در مدیترانه کاملاً بر اساس قانون انجام می شود.