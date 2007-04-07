فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به تولید تله فیلم "ستاره سهیل" امیر قویدل با موضوع زندگی اویس قرنی، گفتگو با محمدرضا حیاتی گوینده خبر سیما و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته است.

در صفحه سینمای ایران گپی دارد با الیزابت امینی بازیگر فیلم "مهمان" سعید اسدی، مروری بر فعالیت های تبلیغاتی بازیگران سینما و تلویزیون، معرفی شماره جدید ماهنامه "فیلم نگار"، نگاهی به نقش بازیگران در موفقیت "اخراجی ها" مسعود ده نمکی، انتخاب مریلا زارعی به عنوان چهره هفته و یادداشتی بر سخنان وزیر ارشاد در مورد فیلم "300". در صفحه پایانی هم به آغاز به کار دومین جایزه جهانی ادیان توحیدی، تدوین فیلم "زن دوم" سیروس الوند توسط محمدعلی سجادی، محکوم شدن فیلم "300" از طرف اعضا یونسکو و معرفی داوران جایزه بزرگ شهید آوینی پرداخته شده است.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر گفتگویی ترتیب داده با مدیر عامل موسسه سینماشهر و نگاهی به مستند "رئیس جمهور میرقنبر" محمد شیروانی در ادامه مورد توجه قرار گرفته و در صفحه دوم فرهنگ و هنر هم مطلب مفصلی درباره سینمای یاسوجیرو ازو آمده است. صفحه پایانی به اعلام همبستگی گروه 77 با ایران درباره فیلم "300"، آماده شدن فیلم جدید رضا میرکریمی در آخر اردیبهشت، نمایش مجسمه های رضا کیانیان در تهران و انتصاب رئیس بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پرداخته است.

روزنامه "همشهری" در صفحه تجسمی بررسی اهمیت تشخیص چپ و راست در طراحی پرتره های شخصی و بررسی آثار نقاشی علیمحمد شیخی را مورد توجه قرار داده و در صفحه سینما گفتگویی دارد با شهاب حسینی، بازیگر و مجری و همچنین یادداشتی بر بازی باران کوثری در "خون بازی". صفحه ادب و هنر مناقشه بر سر برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، روزهای پایانی مجموعه "یوسف" ساخته فرج الله سلحشور و معرفی داوران جایزه بزرگ شهید آوینی را منعکس کرده است.

"جام جم" در صفحه رسانه به آغاز ساخت مجموعه "غربت ستاره" به عنوان اولین مجموعه تولید سال 86، برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت رسول ملاقلی پور و گزارش نشست خبری فیلم "خون بازی" پرداخته است. در صفحه هنر، آموزش معماری در گفتگو با حمید آقایی راد و آسیب شناسی آموزش معماری در دانشگاههای ایران مورد توجه قرار گرفته است. حرف های محمدرضا هنرمند درباره مجموعه "زیر تیغ"، مطلبی درباره برنامه "مردان آهنین" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه اول ادب و هنر گفتگویی ترتیب داده با غلامحسین نامی و در صفحه دوم تازه ترین گفتگوی سوسن تسلیمی با تلویزیون سوئد، معرفی فیلم "شبح موتورسوار" و ... را منعکس کرده است. مجید مجیدی و اندی وارهول چهره های روز هستند و شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در ادامه صفحه پایانی آمده است. "اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به نحوه حضور ایران در دوره شصتم جشنواره کن، ابهام در ثبت نام ناشران منتقد، گزارش نشست خبری فیلم "خون بازی" و گپی با بهروز غریب پور پرداخته است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه تلویزیون گفتگویی دارد با سروش صحت، فیلمنامه نویس مجموعه "ترش و شیرین" رضا عطاران که نقدی بر مجموعه مکمل آن شده است. گزارشی از شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه مجسمه های چوبی رضا کیانیان، اسکورسیزی و برنامه های متفاوت در کن و معرفی نامزدهای نهایی جایزه ادبی ایمپک 2007 اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"حیات نو" در صفحه پایانی به گزارشی از بازدید خبرنگاران از مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه کتاب، آغاز فیلمبرداری ایندیانا جونز در سال 2007 و برگزاری کلاس فیلمسازی مارتین اسکورسیزی در جشنواره کن پرداخته است. روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر گزارشی از مکان و شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران دارد و در ادامه چند خبر دیرهنگام را منعکس کرده است.

"جوان" در صفحه تلویزیون گفته هایی از عوامل تولید مجموعه "روزگار خوش حبیب آقا" مهدی مظلومی، خبر تولید یک مجموعه و تله فیلم جدید و حرف های داریوش فرضیایی را منعکس کرده و در صفحه پایانی به برگزاری مراسم سالروز بزرگداشت عطار نیشابوری، نقد و بررسی فیلم "300" در سینما کانون و برگزاری دومین جایزه جهانی ادیان توحیدی پرداخته است.

"کارگزاران" در صفحه هنر گفتگو با فارست ویتاکر، برنده اسکار 2007 را مورد توجه قرار داده و عبدالحسین برزیده را به عنوان چهره و شماره جدید نشریه بخارا را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. خبر رونمائی کتاب جدید پائولو کوئیلو در دبی و درگذشت لوییجی کومنچینی، کارگردان ایتالیائی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری، گزارش نشست خبری فیلم "خون بازی" رخشان بنی اعتماد، حرف های ضد و نقیض از شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و نگاهی به مجموعه های نوروزی سیما را منعکس کرده است. روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر مطلبی دارد درباره مجموعه "زیر تیغ" محمدرضا هنرمند و بحث دامنه دار چگونگی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران.