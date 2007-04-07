عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- خبرگزاری یمن گزارش داد : مردان مسلح ناشناس با ریختن مقادیری نفت بر روی نمازگزاران در مسجد الکائن در استان عمران در شمال پایتخت یمن(صنعا)، سبب زخمی شدن 30 نفر از نمازگزاران شدند که حال هشت نفر از آنها وخیم است.



- دولت عراق خواستار عذرخواهی رسمی نیروهای ائتلاف به سبب حمله این نیروها در مارس گذشته به اداره اطلاعات و تحقیقات شهر بصره شد.



- کاخ سفید ادعاهای نظامیان متجاوز انگلیسی پس از بازگشت به انگلیس مبنی بر بدرفتاری ایرانی ها با آنها در طول دوران بازداشت در ایران را تاسف آمیز خواند؛ نظامیان متجاوز انگلیسی که سوم فروردین به جرم ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند و روز چهارشنبه پانزدهم فروردین بنا به تصمیم داوطلبانه و انساندوستانه ایران آزاد شدند؛ با وجودی که در تهران به صراحت به نقض حاکمیت ایران اعتراف کردند ودر عین حال از رفتار بسیار خوب ایرانی ها تشکر کردند؛ اما به محض ورود به انگلیس تحت فشار دولت تونی بلر تمام اعترافات خود را پس گرفته و حتی اتهامات بی اساسی را علیه ایران مطرح کردند و از جمله مدعی شدند تحت فشارها و تهدیدهای ایران مجبور به اعتراف به نقض مرزهای آبی ایران شده اند و مورد بدرفتاری هم قرار گرفتند.



- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از اسرائیل خواست وارد مذاکرات علنی یا پنهانی با تشکیلات خودگردان شود.



- کاخ سفید از استعفای مشاور جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق وافغانستان خبر داد.



- ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دوشنبه این هفته برای دیدار با مقامهای اسرائیلی وتشکیلات خودگردان به فلسطین اشغالی سفر می کند.



- نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که سفر دوره ای خود به منطقه خاورمیانه را به پایان رسانده است؛ با وجود تاکید ایران بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود و نبودهیچ مدرکی دال بر وجود انحراف این فعالیتها از مسیر صلح آمیز مدعی شد : مهم آن است که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نکند.

- جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد از پادشاه عربستان خواست اظهارات اخیرش درباره عراق که حضور نظامیان آمریکایی در این کشور را اشغالگری غیر قانونی توصیف کرده بود؛ تصحیح کند.



- ساکنان بغداد از تصمیم دولت عراق برای کاهش ساعات منع آمد و شد در این شهر در سایه کاهش آهنگ اقدامات خشونت آمیز ابراز خرسندی می کنند.



- بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته به نوار غزه حمله و اقدام به شلیک سه فروند موشک کردند.



- فرانسه بار دیگر حمایت خود را از اعطای خودمختاری به منطقه صحرای غربی که مغرب قصد اجرای آن را دارد؛ اعلام کرد.

- وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد که نیروهای این کشور که در قالب نیروهای یونیفل در جنوب لبنان مستقر هستند؛ به مخفیگاهی حاوی 17 فروند موشک دست یافته اند.

- شاهدان از ورود شمار زیادی از نظامیان ارتش اتیوپی به پایتخت سومالی خبر دادند.



-حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از طالبان به جز عناصر خارجی این گروه، خواست با زمین گذاشتن سلاح، وارد روند صلح و آشتی ملی شوند.