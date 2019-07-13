  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۸:۱۳

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان کشف شد

۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون بنز در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به انبار و قاچاق سوخت گازوئیل می کند، تیمی از ماموران کلانتری ۲۱ اژیه شهرستان اصفهان بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در پی گشت زنی های هدفمند خود در محور نیک آباد به اژیه کامیون بنز مورد نظر را در یک معدن شن متروکه در حال سوختگیری مشاهده و با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: رئیس و تیم زبده ای از کارکنان آن یگان طی یک عملیات غافلگیرانه خودرو را متوقف و دو قاچاقچی که در حال سوختگیری از مخزنی بزرگ به مخزن جاساز شده داخل اتاق عقب کامیون بنز بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ خدادوست تصریح کرد: در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار ۱۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و در این ارتباط دو متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی بیان داشت: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس است.

کد مطلب 4665556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها