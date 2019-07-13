۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به انبار و قاچاق سوخت گازوئیل می کند، تیمی از ماموران کلانتری ۲۱ اژیه شهرستان اصفهان بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در پی گشت زنی های هدفمند خود در محور نیک آباد به اژیه کامیون بنز مورد نظر را در یک معدن شن متروکه در حال سوختگیری مشاهده و با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: رئیس و تیم زبده ای از کارکنان آن یگان طی یک عملیات غافلگیرانه خودرو را متوقف و دو قاچاقچی که در حال سوختگیری از مخزنی بزرگ به مخزن جاساز شده داخل اتاق عقب کامیون بنز بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ خدادوست تصریح کرد: در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار ۱۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و در این ارتباط دو متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی بیان داشت: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس است.