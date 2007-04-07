منبع مالی برای کتابخانه های عمومی روستاها مشخص نیست

محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعلی کتابخانه های عمومی استان مازندران گفت : در حال حاضر 51 کتابخانه عمومی در استان مازندران فعال اند که 2 واحد آن با همکاری بخش خصوصی و به صورت مشارکتی اداره می شود. کتابخانه های عمومی استان در 27 هزار متر مربع زیربنا، حدود 500 هزار عنوان کتاب را در خود جای داده اند و در حال حاضر 58 هزار نفر عضو این کتابخانه ها هستند. با این وضعیت هر صد نفر تنها 86 سانتی مترمربع و 20 جلد کتاب خواهند داشت که بر اساس استانداردهای جهانی این تعداد باید 150 جلد باشد.

وی با اشاره به نیاز استان به ساخت کتابخانه های جدید تاکید کرد : با همکاری های خوبی که با انجمن کتابخانه های عمومی استان و رئیس آن (استاندار مازندران) داشته ایم، قرار بر این شده است که هر سال پنج یا شش کتابخانه عمومی در استان ساخته شود.

رمضانعلی محسنی اضافه کرد : امیدواریم بتوانیم با فعال کردن مجمع خیرین مدرسه ساز در استان، مشارکت های مالی آنها را به سمت کتابخانه ها سوق دهیم.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان مازندران در خصوص وضعیت کتابداران این استان نیز گفت: خوشبختانه 80 درصد کتابداران ما دارای مدرک کارشناسی در این رشته هستند. به لحاظ حقوقی هم کتابداران ما وضعیت مناسبی دارند و پس از موافقت وزارت ارشاد برای پرداخت طلب 5/1 میلیارد تومانی کتابداران، طلب 70 میلیونی 35 کتابدار ما هم اوایل هفته بعد به حساب شان واریز می شود.

وی کمبود نیرو را از دیگر مشکلات کتابخانه های عمومی استان برشمرد و اضافه کرد: با توجه به خروجی نیروی کتابدار به تعداد 35 نفر در سال گذشته با مشکل کمبود نیرو مواجه بودیم که خوشبختانه با موافقت مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی در جذب 30 نفر به صورت قراردادی در دی ماه گذشته این مشکل تا حدودی برطرف شد. البته ما برای رسیدن به وضعیت استاندارد همچنان با کمبود نیرو مواجه ایم.

محسنی وضعیت کتابخانه های عمومی استان مازندران را به لحاظ وصول درآمدهای نیم درصدی شهرداری ها خوب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری های مسئولان انجمن، استاندار و فرمانداران شهرستان های استان در جذب بدهی های نیم درصدی شهرداری ها، در سال 86 توانستیم نسبت به سال گذشته 200 درصد رشد داشته باشیم و 292 میلیون تومان دریافتی داشته باشیم.

وی افزود : در واقع حدود 70 درصد شهرداری های استان کل بدهی شان را پرداخت کرده اند و در آینده نزدیک با اعلام درآمد شهرداری ها و مشخص شدن کل بدهی های نیم درصدی شان، پرداخت آنها نیز انجام می شود.

این مدیر فرهنگی همچنین درباره روند اجرای طرح فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان مازندران، گفت : خوشبختانه به گفته معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استان مازندران در اجرای طرح IT (فناوری اطلاعات) جزء 10 استان اول کشور است.

وی اضافه کرد : قبل از شروع طرح 22 کتابخانه ما فاقد رایانه بودند که با شروع آن و در حال حاضر تمامی 49 کتابخانه ای که اکنون دراختیار ما هستند، به رایانه تجهیز شده اند. هفت کتابخانه نیز به شبکه محلی وصل شدند و سه کتابخانه نیز به دستگاه های UPS مجهز شدند. همچنین تمامی کتابخانه ما به نزم افزار نمایه تجهیز شده اند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان مازندران همچنین با اشاره به سفر استانی آذرماه گذشته هیات دولت به این استان، گفت: متاسفانه در این سفر هیچ مصوبه ای در خصوص توسعه کتابخانه های عمومی استان مازندران به تصویب نرسید و تنها قرار شد که اعتبار ساخت کتابخانه مرکزی با مشخص شدن زمین آن تخصیص داده شود. همچنین مقرر شد که کتابخانه های نیمه تمام ما هم از محل بودجه نهاد کتابخانه های عمومی تجهیز شود که انجام این کار بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که نهاد بودجه ای برای این کار در اختیار ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بودجه آن را تامین کند.

وی کمک دولت را به نهاد کتابخانه های عمومی ضروری دانست و اضافه کرد: منبع مالی برای کتابخانه های عمومی روستاها هنوز مشخص نیست و به نظر می رسد که به سبک شهرها که منابع آنها توسط شهرداری ها تامین می شود، باید با تقویت دهیاری ها از طرف دولت، منابع این کتابخانه ها را نیز دهیاری ها تامین کنند.

محسنی گفت : البته هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی سرگرم تدوین پیش نویسی برای این کار است. به نظر من با توجه به لزوم محرومیت زدایی از روستاها، دولت باید به روستاها کمک کند و علیرغم غیر دولتی بودن نهاد کتابخانه های عمومی، کمک های مالی اش را به آن به صورت صد درصدی حفظ کند.