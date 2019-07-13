به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان، مسعود تابش درباره روند تمدید قرارداد کی روش استنلی با سپاهان اصفهان گفت: با توجه به نظر مثبت امیرقلعه نوعی مبنی برجذب کی روش استنلی، مذاکرات متعددی را از مدت ها پیش با وی شروع کردیم و نهایتاً پیش قرارداد کی روش برای ایشان ارسال شده وتوافق لازم حاصل شده و قرار است تا روز دوشنبه قراردادش را امضا و به باشگاه ارسال کند و سپس روز پنجشنبه به اردوی تیم در ترکیه ملحق شود.

تابش در رابطه با جذب وحید امیری نیز گفت: باشگاه مذاکرات مفصلی را با مدیر برنامه های امیری داشت و تلاش خود را برای جذب او کرد و حتی پیشنهادات وشرایط وی را هم پذیرفت اما در نهایت ایشان از تصمیمش منصرف شد و به عنوان بازیکن آزاد تصمیم گرفت به تیم دیگری بپیوندد.

وی ادامه داد: اما با این حال مذاکرات خود را برای جذب گزینه های جانشین که مد نظر قلعه نویی هستند را آغاز کرده ایم و پس از توافق نهایی به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان از هواداران خواست در فصل نقل و انتقالات صبور بوده و اجازه دهند کادر فنی سرپرستی تیم فوتبال وارکان باشگاه درکمال آرامش وبا درایت لازم نسبت به جذب بازیکنان اقدام کنند و از ایجاد تنش درفضای مجازی وهمراهی با معاندان سپاهان خودداری کرده تا آنچه شایسته نام وجایگاه باشگاه بزرگ سپاهان است رقم خورده وبازهم شاهد درخشش طلایی پوشان در رقابت های پیش رو باشیم.