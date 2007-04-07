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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۴۱

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به کنفرانس خبری ملوانان انگلیسی:

اقدامات طراحی شده و نمایشی نمی تواند بر تخلفات مکرر انگلیس سرپوش بگذارد / دولت بلر تلاش برای تحریف واقعیات را متوقف کند

اقدامات طراحی شده و نمایشی نمی تواند بر تخلفات مکرر انگلیس سرپوش بگذارد / دولت بلر تلاش برای تحریف واقعیات را متوقف کند

سید محمد علی حسینی در واکنش به مصاحبه مطبوعاتی طراحی شده دولت بلر برای ملوانان انگلیسی که به جرم تجاوز به آب های سرزمینی کشورمان بازداشت شده بودند، تصریح کرد: اقدامات نمایشی و تبلیغاتی نمی تواند خطای نظامیان انگلیسی در تجاوز به آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و تخلفات مکرر نظامیان این کشور در ورود غیر مجاز به حریم سرزمینی ایران را سرپوش گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به شیوه های غیر منطقی دولت انگلیس در این رابطه، گفت: انتقال بلافاصله تفنگداران به پایگاه نظامی، القاء دستورالعمل های دیکته شده و هماهنگی رسانه های انگلیسی و آمریکایی در انتشار همزمان کنفرانس مطبوعاتی هدفمند نمی تواند خدشه ای بر قرائن و مدارک متقن و مستند موجود در نقض حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران از سوی نظامیان انگلیسی وارد نماید.

وی در خصوص رویکردهای تردید برانگیز دولت انگلیس در ارتباط با این مسئله خاطر نشان کرد: ما متاسفیم که دولت آقای بلر به دلیل عدم آگاهی نسبت به مبانی فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی قادر نیست رافت و عطوفت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به عفو تخلفات صورت گرفته نظامیان خویش دریافته و به جای واقع بینی و ارج نهادن به تعامل شایسته مامورین جمهوری اسلامی ایران، خط مشی فرار به جلو و توجیه خطاهای نظامیان خویش را برگزیده است.

حسینی یادآور شد: رویه های ناشایست دولت بلر در اعمال فشار به نظامیان خویش تازگی نداشته است و ما در گذشته و در جریان  نقض های قبلی تفنگداران انگلیسی علی رغم اینکه آنها بر تخلفات خویش اعتراف کرده و مدارک آن هم موجود است شاهد اقدامات دولت انگلیس در اخراج آن ها بوده ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان توصیه کرد که دولت بلر حاکمیت ملی کشورها و قوانین و مقررات بین المللی را محترم شمرده و از تلاش برای قلب حقایق و تحریف واقعیت ها در افکار عمومی داخل انگلیس و جهان دست بردارد.

کد مطلب 466561

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