نقش نماز جمعه در تمدن نوین اسلامی بررسی شود/ توجه به محلات قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس افزود: امیدوارم این شورا بالاخره نقش مناسب خود را در عرصه فرهنگ استان فارس ایفا کند گرچه وضع موجود این شورا جای بحث دارد چون شوراهای فرهنگ عمومی سراسر کشور تا رسیدن به نقطه ای که هدف گذاری شده و برای آنها برنامه ریزی شده است فاصله دارند.

وی ادامه داد: معمولاً در قسمت های مختلف نظام که کارهای کشور را انجام می دهیم هر از مدتی بزرگداشت رسم می شود و یا برای افراد هم بزرگداشت برگزار می شود اگر برای این بزرگداشت ها هدف و کار ویژه مناسبی طرح ریزی نشود در ادامه و پس از چند سال کلیشه ای می شود و به خاطر از دیاد مراسم به هدف مورد نظر نمی رسیم و اتلاف سرمایه بیت المال و وقت مردم نیز خواهد بود که در خصوص نمازجمعه نیز مسئله همین است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: ما وقتی میگوییم ۴۰ سال است نمازجمعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار می شود گرچه نمازجمعه در شیراز حداقل از زمان مشروطیت تاکنون اقامه شده اما در نظام اسلامی یک تغییر ایجاد کردیم تغییری که ایجاد شد یعنی یک جریان انقلابی را در نمازجمعه ایجاد کردیم، مبدا تاریخ شد که کار بسیار ارزشمندی بوده و اگر کاری می کنیم باید در استمرار حرکتی باشد که امام خمینی (ره) شروع کرده است و زنده کردن نمازجمعه مطابق با نیازهای انقلاب اسلامی است.

آیت الله دژکام با اشاره به نماز جمعه شیراز تصریح کرد: در طول سال باید یکسری کارهای اساسی انجام دهیم نمازجمعه شیراز از حیث زیرساختی و سخت افزاری از نمازجمعه های عقب کشور هست شما اگر به نسبت تهران و کلان شهرهای دیگر کشور حساب کنید از نظر زیرساخت های اقامه نمازجمعه شیراز در عقب ترین نقطه قرار دارد.

وی ادامه داد: بنده حدود ۱۲ سال پیش مصلی نمازجمعه اصفهان را دیده ام مسئول مصلی اصفهان حدود ۳ ساعت ویژگی های مجموعه را توضیح داد در ۷ آیتم این ساختمان ثبت بین المللی داشت یعنی از سازه های مهمی است که در دنیا ثبت شده و با حفظ معماری اسلامی و ایرانی ۷ شاخص ساختمان را ثبت بین المللی کردند که برای نمازجمعه و دیگر اجتماعات مردمی در این شهر مناسب و استاندارد است اما ما در شیراز این جمله آیت الله ایمانی را فراموش نمیکنیم که اگر مسجد نو نبود که در زمان اتابکان ساخته شده ما جایی برای نمازجمعه نداشتیم.

وی افزود: یا مسجد وکیل که مربوط به چند صد سال پیش شیراز است و برای آن زمان افتخار است اما برای نمازجمعه امروز از لحاظ زیرساختی و حجم جمعیت جواب نمی دهد و با نیازهایی که امروز ما داریم هیچ امکاناتی ندارد بنا بر این یکی از کارهای اصلی ما این است که مسائل سخت افزاری و زیرساخت لازم که بدون آن برگزاری نمازجمعه با اختلال مواجه است را به سرانجام برسانیم و به نمازجمعه اهمیت دهیم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: نمازجمعه به عنوان یک نهاد اجتماعی و نهاد دینی باید وظایف و کارکردهایش در جامعه و تمدن اسلامی بررسی شود در بحث علوم انسانی گاهی خیلی در مبانی کار غرق می شویم در حالیکه باید درگیر شویم و بگوییم نمازجمعه به عنوان یک نهاد دینی که اسلام آن را تاسیس کرده است وظایف و کارکردش چیست چه نقشی در اجتماع دارد و کدام نیازها را برطرف می کند یک بررسی می خواهد تا اهداف و برنامه های آن مشخص شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نماز جمعه نیز گفت: پاسخ دادن به این سوال برای مردم بسیار حائز اهمیت است از این جهت که مردم باید بدانند وظیفه اجرایی بر عهده کیست، چه کسی قانونگزار است و چه کسی مجری قانون و انجام کدام کار را باید از کدام مسئول مطالبه کنند.

وی تصریح کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب بیان کردند که میخواهیم تمدن بسازیم یعنی در تمدنی اسلامی که خواهیم ساخت امام جمعه در همه کارها می تواند دخالت کند، برای اینکه وقتی شما می گویید امام جمعه در همه کارها نقش ایفا کند توقع مردم نیز در همه چیز متوجه امام جمعه می شود ولی وقتی تقسیم کار رخ داد بنده در حیطه وظایف خود مسئول می شوم و یا دیگران در حیطه وظایف خود مسئول می شوند و آنگاه همه یاد میگیرند که پاسخگو باشند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: این سردرگرمی که امروز در جامعه ما درست شده و در جنگ روانی و رسانه ای تلاش می کنند همه چیز را اینگونه نشان دهند که فقط یک نفر در جامعه پاسخگوست را باید درست کنیم، تا شرح وظایف مشخص نباشد و مردم ندانند که کدام توقع را باید از چه کسی مطرح نمی توان کار کرد اما زمانی که وظایف مشخص شد بنده مطالبه اختیارات و امکانات را خواهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: ما باید از این سردرگمی بیرون آییم و به سمت تمدن سازی نوین اسلامی که رهبر انقلاب فرموده اند پیش رویم و در ادامه با همکاری یکدیگر مسائل جامعه را حل کنیم به گونه ای که وقتی کسی به عنوان توریست وارد کشور ایران می شود فقط ساختمان های قشنگ و تاریخی را نبیند و درک کند که ایرانی ها توانسته اند زندگی خود را متناسب با روزگار امروز به گونه ای سامان دهند که کار زمین مانده ای وجود ندارد و یک تمدن پیشرفته که نیازهای انسان امروز را پاسخ می دهد برپا شده است اما وضع ما اینگونه نیست و متاسفانه امروز به جایی رسیده است که فقط مثلاً در اردیبهشت ماه که فصل توریست ها است در کوچه های بافت تاریخی شیراز معتادان متجاهر را به صورت موقت جمع میکنیم؛ تداوم این وضعیت بس است.

وی افزود: امروزه وضعیت محلاتی چون سنگ سیاه و بافت تاریخی شیراز مناسب نیست و زمانی درست می شود که در طول سال این محلات پاک باشد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: مردم در غیر ایامی که برخی محلات بافت تاریخی را برای توریست آماده کرده اید می‌ترسند به آنجا بروند، کجای این قضیه به تمدن نوین اسلامی می خورد، ما می خواهیم تمدن سازی کنیم و نقش نمازجمعه در این تمدن سازی را باید بررسی کنیم و این کاری است که تا پایان سال به کمک اساتید دانشگاه و حوزه باید انجام دهیم تا تکه های گمشده را پر کنیم.

وی تاکید کرد: بزرگداشت نمازجمعه به این است که این مسائل پاسخ پیدا کند وگرنه ما رفتارهایی که عادتمان شده است را انجام می دهیم و هیچ گونه تغییری در جامعه رخ نمی دهد و به چنین چیزی نمی شود افتخار کرد و دلخوش بود.

آیت الله دژکام تاکید کرد: اساس کار باید با یک نگاه دقیق تری شکل بگیرد این نگاه را سعی کردیم ابتدا در ائمه جمعه ایجاد کنیم و همین جا از معاونت برنامه ریزی استانداری تشکر می کنم که در بحث برنامه ریزی و آمایش سرزمینی در جلسه ای برای ائمه جمعه سطح استان توضیحاتی داشتند.

وی افزود: این جایگاه را درست تبیین کنیم و متناسب با این جایگاه امام جمعه باید رشد کند برای اینکه امام جمعه ای که در برنامه ای که در استان ریخته می شود می خواهد نظر دهد باید مطالعه کرده باشد و قضیه را دیده باشد.

آیت الله دژکام تصریح کرد: لازمه هر تغییر در مسائل اجتماعی این است که همه اطراف آن به نوعی خود را متناسب با تغییر به روز کنند.این حرکت الحمدالله شروع شده است و ما باید شروع کننده حرکت هایی باشیم که ۳۰۰ سال دیگر بگویند شیراز زنده و پویا بوده است.