محمدرضا مقدسیان، مستندساز و عضو هیئت انتخاب جایزه شهید آوینی، درباره معیارهای انتخاب آثار برگزیده به خبرنگار مهر گفت: "توجه فیلمسازان به مسایل اجتماعی نشاندهنده نگاه هوشیار و کنشمند هنرمند به مسایل روز جامعه است که باعث می شود اثر هنرمند آینه تمام عیار رخدادهای اجتماعی باشد. ساختار و وجه مستند فیلم ها از دیگر ملاک های انتخاب اثر برگزیده محسوب می شود. خیلی از آثار بودند که احساس می شد بر اساس یک الگوی واحد تولید شده اند و شباهت های زیادی در ساختار با یکدیگر داشتند که به همین خاطر چندان مورد توجه قرار نگرفتند."



این مستندساز در مورد اهمیت اهدا جایزه شهید آوینی به سینماگران مستند تاکید کرد: "سیاست و خط مشی برگزاری جایزه شهید آوینی منطبق بر الگوهای هفته کتاب است و نگاه جشنواره ای بر آن حاکم نیست. اگر در چنین حرکت هایی مسایل تولید مستند و بخش صنفی جدی گرفته شود، برای سینمای مستند منشاء اثر خواهد بود. البته هنوز چنین امری به صورت کامل شکل نگرفته، اما تلاش های جدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این خصوص ارزنده است."



وی ادامه داد: "ما در حال حاضر شاهد تلاش های جدیدی برای بهبود شرایط تولید و اکران آثار مستند ایرانی هستیم که از آن جمله راه اندازی سالن مجهز برای نمایش آثار مستند است. بسط و گسترش این اقدام ها توسط نهادهای مسئول، سازمان صدا و سیما و خود مستندسازان می تواند موثر و سازنده باشد تا در آینده ای نزدیک بخش دولتی فقط به سیاستگذاری بپردازد و تولید را سینماگران و ارگان های وابسته انجام دهند."



این مستندساز در خصوص لزوم وجود و برپایی یک جشنواره تخصصی برای سینمای مستند عنوان کرد: "طی سال های جشنواره های زیادی برگزار شده است، اما بیشتر آنها تبدیل به جریانی موثر نشده اند. توجه به ایجاد تسهیلات برای تولید می تواند از برگزاری هر جشنواره جدید دیگری موثرتر باشد. پیدا کردن بازار عرضه و فروش آثار مستند یکی دیگر از اولویت های موجود است. با وجود شرایط موجود در زمینه تولید فیلم های مستند، اگر بخواهیم شناخت و استنباط کلی از شرایط امروز جامعه داشته باشیم، آثار سینمای مستند همچنان مرجع مناسب و مطمئنی محسوب می شود."



مقدسیان در مورد خصوصیات شهید آوینی در زمینه مستندسازی توضیح داد: "این شهید سبک و سیاق منحصر به فردی داشت که به هیچ وجه قابل تقلید نیست. آثار شهید آوینی نگاهی تلخ و در عین حال متعهد به شرایط جامعه داشت و آثاری جذاب و ماندگار در سینمای مستند جنگی به وجود آورد. البته شهید آوینی تفکراتش منحصر به سینمای دفاع مقدس نبود، بلکه در سایر عرصه های اجتماعی نیز صاحب سبک و دیدگاه بود. بدون تردید عجین شدن نام شهید آوینی با جایزه اثر برگزیده مستند، با توجه به پایگاه مردمی آن شهید و احترامی که جامعه برای وی و اندیشه هایش قایل هستند، می تواند باعث رویکرد مخاطبان عام به سینمای مستند شود."