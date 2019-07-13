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۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۲۰:۰۳

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور خبر داد:

مردم در جریان سیل ۳۲۰ میلیارد کمک نقدی و غیرنقدی داشتند

مردم در جریان سیل ۳۲۰ میلیارد کمک نقدی و غیرنقدی داشتند

پلدختر- رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: مردم ۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی برای رفع نیازمندی و کاهش آلام و مشکلات مردم سیل‌زده اهداء کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی روز شنبه در مراسم توزیع لوازم خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدختر اظهار داشت: این تعداد لوازم خانگی شامل یخچال ۲۰ فوت، گاز پنج شعله، فرش و ۲ تخته پتو بین خانوارهای سیل زده ای که دچار آسیب شده بر اساس آمار استانداری لرستان و ستاد بازسازی توزیع می شود.

وی افزود: ۱۰ هزار پک لوازم خانگی به ارزش ۵۵ میلیارد تهیه و به پنج استان کشور لرستان، خوزستان، گلستان، مازندران و ایلام ارسال می شود که ۲ هزار پک به مرکز استان لرستان و شهرستان های این استان ارسال و از امروز توزیع آنها در لرستان و در شهرستان پلدختر انجام می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: مردم ایران در تمامی حوادث طبیعی کشور به ویژه سیل اخیر نوع دوستی و کمک خوبی را از خود نشان دادند، گفت: از کمک‌های مردم نوع دوست کشور که در مقاطع مختلف به یاری هموطنان خود می شتابند قدردانی می شود.

پیوندی با تبریک ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) افزود: مردم سراسر کشور هر زمانی که مشکل و حادثه ای در کشور اتفاق می افتد با تمام وجود و با توجه به توان و بضاعت مالی پای کار می آیند تا درد و رنج مردم را التیام ببخشند.

وی خاطر نشان کرد: مردم ۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان کمک غیر نقدی برای رفع نیازمندی و کاهش آلام و مشکلات مردم سیل زده اهداء کردند تا ما به عنوان یک امانت دار صادق بتوانیم در جهت رفع مشکلات مردم سیل زده تلاش کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور افزود: مابقی پول ها نزد جمعیت هلال احمر به امانت است که بر اساس نیازمندی هایی که مناطق سیل زده دارند در مرحله بعدی به سرعت و دقت و با هماهنگی استانداران و بر اساس سیاست های ستاد بازسازی و
نوسازی توزیع می شود که امیدواریم بتوان مشکلات مردم سیل زده را در این بخش حل کرد و مردم به زندگی کاملاً عادی خود برگردند. پ

کد مطلب 4665620

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