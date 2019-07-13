آمار تصادفات در کرمان کاهش معناداری نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر شنبه در جلسه ستاد راهبردی برنامه جامع کاهش تصادف های استان کرمان اظهار کرد: در تیر ماه سال گذشته قرار براین شد که آمار تلفات از ۸۵۹ نفر به ۵۰۰ نفر برسد که این آمار به ۸۳۵ نفر رسیده است که کاهش قابل توجهی نیست.

وی تصریح کرد: در رتبه تصادفات از رتبه اول به رتبه سوم رسیده ایم که این اتفاق خوب است اما مناسب نیست.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه ما در سال ۹۷ چه کاری کرده ایم که در سال ۹۶ انجام نداده ایم؟ ادامه داد: تمامی فعالیت هایی که انجام شده خوب بوده است اما نتیجه لازم را نداشته است چرا که کاهش معناداری در زمینه کاهش تصادفات نداشته ایم.

وی با بیان این مطلب که باید به گونه ای فعالیت کنیم که منجر به کاهش تصادفات بشود، ادامه داد: اکثر تصادفات به دلیل خواب آلودگی است که باید فکری اساسی برای این مسئله شود.

فدایی با اشاره به اینکه باید جدول دقیقی تهیه و در آن دلیل تلفات و تصادفات مشخص شود تا بتوان بر این اساس برنامه ریزی کرد، اظهار داشت: ما خیلی از کارها را می توان انجام بدهیم همچنین می توانیم از تجربیات استان ها و کشورهای دیگر استفاده کنیم.

استاندار کرمان بیان داشت: ما نمی توانیم بپذیریم که این آمار ۸۳۵ نفر را در سال جاری حفظ کنیم چرا که باید این آمار کاهش پیدا کند.

وی با بیان این مطلب که باید پس از برگزاری جلسه ها، خروجی و کاهش تصادفات را داشته باشیم، تصریح کرد: باید این آمار کارشناسی بشود دلایل کاهش تصادفات مشخص و بر اساس آن شاهد کاهش تصادفات باشیم.