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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

با تائید مجلس ترکیه ؛

وب سایتهای توهین کننده به آتاتورک فیلتر می شوند

یک عضو کمیسیون پارلمان ترکیه تائید کرد که وب سایتهایی که به بنیانگذار ترکیه مدرن توهین می کنند فیلتر می شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، با توجه به گسترش آزادی بیان به سبک غربی در ترکیه، پارلمان این کشور تصمیم گرفت به پیشنهاد مزبور رای دهد تا از اهانت به آتاتورک جلوگیری شود .

چند نویسنده و روزنامه نگار برجسته ترکیه از جمله اورهان پاموک ، برنده جایزه نوبل به دلیل اهانت به آتاتورک محاکمه شده اند .

در ترکیه هرگونه اهانت به آتاتورک و خدشه دار کردن چهره او که بنیانگذار ترکیه مدرن محسوب می شود ، ممنوع است. اخیرا رایج شدن این مسئله از سوی نویسندگان و روزنامه نگاران مقامات ترکیه را نگران کرده است . این در حالی است که ترکیه دست به اصلاحاتی زده تا در آینده نزدیک به اتحادیه اروپا بپیوندد.

کد مطلب 466566

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