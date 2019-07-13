به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری اظهار داشت: موج قوی سامانه آب و هوایی مونسون اقیانوس هند در چند روز اخیر به جنوب سیستان و بلوچستان رسید و بارش های تابستانه آن ۵ شهرستان مرکزی و جنوب شرقی استان را فرا گرفت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: تا این لحظه از ۲۳ ایستگاه بارانسنجی و هواشناسی استان گزارش بارندگی دریافت شده که بیشینه بارش‌ها مربوط به ایستگاه «نیلگان» خاش با ۳۳.۵ میلی متر بارندگی بوده است. هسته بارش‌ها بیشتر در شهرستان های، خاش، سراوان و مهرستان متمرکز بود به طوری که تاکنون از حدود ۲۲ ایستگاه هواشناسی و بارانسجی این نواحی بارندگی گزارش شده است.

وی ادامه داد: تاکنون در ایستگاه‌های بارانسنجی رحمن آباد ایرندگان خاش ۳۱، قادرآباد مهرستان ۲۴، آشار مهرستان ۲۳، پیرآباد سراوان ۲۱، نیلگان خاش ۱۵ و دشتوک سراوان ۱۰ میلی متر باران باریده است. بارش‌های مونسونی اخیر در برخی مناطق مرکزی و جنوب شرق استان منجر به جریان یافتن آب در رودخانه‌های محلی شد.

حیدری با اشاره به خروجی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های عددی، گفت: پیش بینی می شود همچنان تا سه روز آینده رشد ابرهای همرفتی، ریزش های رگباری، تندبادهای موقت و صاعقه در برخی نقاط نیمه جنوبی و نواحی مرکزی استان ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: انتظار می‌رود این شرایط بیشتر در بعدازظهرها و اوایل شب ها روی دهد. با توجه به ماهیت ریزش های رگباری، احتمال جریان یافتن روان آب، سیلابی شدن برخی مسیل‌ها و رودخانه‌های محلی وجود دارد. توصیه می‌شود مردم استان در زمان وقوع صاعقه از قرارگیری در ارتفاعات و فضای باز خودداری کنند. همچنین با توجه به احتمال سیلابی شدن برخی رودخانه‌های محلی از تردد در این مناطق نیز خودداری شود.

رگبار و رعد و برق در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به صدور اطلاعیه جوی شماره ۱۶، گفت: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی و مدل‌های جوی با توجه به اینکه شنبه و یکشنبه در نواحی مرکزی و جنوبی و دوشنبه در مناطق جنوبی استان در بعدازظهرها شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه ای مهیا است بنابراین توصیه می‌شود برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از رویداد صاعقه و جاری شدن سیلاب موقت هم استانی‌ها از تردد و استقرار در مناطق مرتفع همچنین در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

حیدری همچنین نسبت به وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان هشدار داد و گفت: روزهای شنبه و یکشنبه وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان به ویژه مناطق غربی شهرستان های هامون و نیمروز شدیدتر خواهد بود. وزش این باد در نقاط مستعد سبب بروز گردوخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و در محورهای مواصلاتی شمال استان احتمال اختلال تردد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طی این مدت در زاهدان و سایر نقاط افزایش غبار و وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. در این مدت احتمال بارش‌های پراکنده در اطراف شهرستان زاهدان نیز وجود دارد.