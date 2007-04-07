جایزه شعر " اوشافنسی " ایرلند نصیب سئان لیسافت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله شعر ناسیونال، لیسافت متولد 1957 اولین مجموعه شعری اش را با نام " کشتی ایرلندی نوح " در سال 1989 و در سال 1991 مجموعه دیگر خودش را منتشر کرد. وی آخرین مجموعه خود را در سال 2002 منتشر کرده و پنجمین مجموعه اش با نام " دهان رودخانه " امسال به چاپ می رسد.

محیط طبیعی ایرلند به خصوص زندگی پرندگان، در آثار لیسافت تاثیرگذار و الهام بخش بوده است.

ایمون ، شاعر و رئیس کنفرانس مطبوعات ایرلند گفته است : " ما هم مثل خوانندگان باید به آثار " سئان " توجه کنیم که به خوبی توانسته علم طبیعی و شعر غنایی را به شکلی زنده نشان دهد و شعر ایرلند را به مسیر جدیدی هدایت کند . ما در شعر او تصویر زنده ، طبیعی و مکان های مسکونی ایرلند را با جان و دل حس می کنیم ".