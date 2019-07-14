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۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۸:۵۸

رئیس جمهور وارد خراسان شمالی شد

رئیس جمهور وارد خراسان شمالی شد

بجنورد- رئیس جمهور دقایقی قبل وارد فرودگاه بجنورد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح یکشنبه برای سفری یک روزه به خراسان شمالی وارد فرودگاه بجنورد شد.

گفتنی است، رئیس جمهور در این سفر یک روزه برای سخنرانی در جمع عموم مردم به شهرستان شیروان به عنوان دومین شهر خراسان شمالی سفر می کند و همچنین قرار است فاز یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور وی به بهره‌برداری برسد.

حضور در نشست شورای اداری و نشست خبری از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور است.

همچنین رئیس جمهور در سفر به خراسان شمالی از ۱۳۲ پروژه در قالب ۳۰ طرح به طور متمرکز بهره‌برداری می کند.

کد مطلب 4665706

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