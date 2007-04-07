حق تهران در انجام غنی سازی اورانیوم باید به رسمیت شناخته شود / لندن حسن نیت خود را نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رسول موحدیان" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تصریح کرد:" این مسئله برای ایران در اولویت قرار دارد و من فکر می کنم که این امر می تواند به تعیین اساس جدیدی برای روابط آتی ما با کشورهای غربی کمک کند."

وی همچنین از لندن خواست تا در پاسخ به آزادی 15 نظامی انگلیسی از خود حسن نیت نشان دهد .

سفیر ایران در انگلیس گفت : ایران خواهان کمک انگلیس برای آزادی پنج دیپلمات ایرانی است که در عراق بازداشت هستند. وی همچنین خواستار کمک لندن برای کاهش سطح نگرانیهای بین المللی نسبت به برنامه هسته ای صلح آمیز تهران شد.

اما این در حالی بود که تعدادی از نظامیان انگلیسی که پس از ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی ایران، روز چهارشنبه( 15 فروردین) از سوی کشورمان آزاد شدند ؛ روز جمعه در انگلیس مدعی شدند که اعترافات آنها مبنی بر ورود غیر قانونی به آبهای منطقه ای ایران، تحت فشار صورت گرفته است!

کارشناسان معتقدند اظهارات نظامیان متجاوز انگلیسی بعد از بازجویی در انگلستان تحت فشارهای روانی لندن به آنها بوده است ، چرا که افراد یاد شده سخنان خود رابه دقت و از روی نوشته ادا می کردند.

موحدیان در گفتگو با این روزنامه انگلیسی خاطر نشان کرد:" ما نقش خود را ایفا کردیم و حسن نیت خود را نشان دادیم.حال بر( عهده) دولت انگلیس است تا به گونه ای مثبت اقدام کند."

موحدیان ارتباط بین آزادی این نظامیان را با مسئله ایرانیانی که در عراق بازداشت هستند و یا آزادی یک دیپلمات ایرانی ربوده شده در عراق در ماه فوریه را که روز دوشنبه 13 فروردین آزاد شد، رد کرد.

وی اظهار داشت :" " اگر آنها ( انگلیسی ها) می خواهند کمکی کنند و از نفوذ خود استفاده کنند، ما از آن استقبال خواهیم کرد."

سفیر ایران در انگلیس افزود:" به طور کلی ما از هر اقدامی که بتواند تنشها در منطقه را کاهش دهد، استقبال می کنیم."

موحدیان گفت :" فکر می کنیم که اکنون زمان خوبی برای دولت انگلیس است تا تمایل خود را برای ایجاد راههای محسوس ارتباطی با ایران نشان دهد."

وی همچنین خاطر نشان کرد : این وظیفه دوجانبه مشترک ایران و قدرتهای جهان است تا میوه های تصمیم تهران برای آزادی این ملوانان را بچینند.

البته " تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در حالیکه هواپیمای حامل این نظامیان انگلیسی در روز پنجشنبه در لندن فرود آمد؛ در واکنش به اخبار مربوط به کشته شدن 4 نظامی انگلیسی در عراق بار دیگر با تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران ادعا کرد: عناصری از ایران هستند که تروریسم را در آن کشور (عراق) تجهیز و از آن حمایت می کنند.

موحدیان نیز دراین رابطه گفت :" من کاملا جو سیاسی را که نخست وزیر ( انگلیس) به اینگونه اظهارات پرداخته درک می کنم، اما این مسئله نمی تواند بهانه ای برای ایراد ادعا باشد."

11 ژانویه ( 21 دی 85) نیز نظامیان آمریکایی با یورش به کنسولگری ایران در اربیل (عراق) پنج ایرانی را به اتهام واهی کمک به شبه نظامیان و تحریک حملات ضد آمریکایی در عراق دستگیر کردند ، اما دولت آمریکا همچنان از هرگونه توضیح درباره وضعیت این افراد طفره می رود.