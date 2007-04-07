" هملت " ترجمه ادیب سلطانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که ویژگی بسیار خاص و نویی را نشان می دهد با پیشگفتار مفصل مترجم آغاز می شود که اطلاعات جامع و مفصلی درباره " اندیشه ها و احساس هایی درباره شکسپیر و هملت شکسپیر" ارایه می دهد .

کتاب در ادامه با واژه نامه پارسی دنبال می شود تا خوانندگان بتوانند نثر ترجمه را بهتر بفهمند. یکی از بارزترین ویژگی های این کتاب تصاویری از نمایشنامه های هملت است که در آغاز هر پرده نمایشنامه آورده شده است .

مترجم کتاب فقط به همین مساله اکتفا نکرده و در پایان کتاب نیز پیوست نت موسیقی هملت را ضمیمه اثر کرده است . ضمن اینکه جلد کتاب را هم خود مترجم طراحی کرده است.

" هملت شاهپور دانمارک " در حدود چهارصد صفحه با قیمت 5250 تومان از سوی موسسه انتشارات نگاه منتشر شده است .