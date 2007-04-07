ایران در دو بعد نظامی و دیپلماسی بر انگلیس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی درشماره امروزخود در مقاله ای با اشاره به اقدام نظامیان متجاوزانگلیسی در ورود غیرقانونی به آبهای ایران نوشت : افشاگری شبکه اسکای نیوز درباره ماموریت جاسوسی این نظامیان درنزدیکی مرزهای ایران، فشارجدیدی را بر دولت انگلیس که به نظرمی رسد در این مسئله شکست خورده است، به دنبال دارد.

سوم فروردین ماه ، 15 ملوان انگلیسی به هنگام عبورغیرقانونی درآبهای ایران دستگیرشدند.

این درحالی است که یکی از نظامیان انگلیسی متجاوزدرگفتگویی با شبکه تلویزیونی اسکای نیوزکه پیش از بازداشت وی در آبهای ایران ضبط شده بود، تاکید کرد که وی و دیگرهمکارانش اطلاعاتی راجع به فعالیت ایران جمع آوری می کنند.

این روزنامه چاپ لندن درادامه به این مسئله اشاره می کند که این موضوع( مصاحبه تلویزیونی) بر اظهارات دولت ایران که شک و تردید شمار زیادی را برانگیخت، صحه می گذارد.

روزنامه القدس العربی می افزاید: اما اکنون بعد از آنکه این ملوانان انگلیس صحیح و سالم به خانواده هایشان بازگشتند؛ این سوال مطرح می شود که دراین بحران چه کسی سود برده و چه کسی زیان دیده است؟.

به نوشته این روزنامه، هردوطرف ( ایرانی و انگلیسی ) براین مسئله تاکید دارند که بدون شک خود، طرف پیروز این موضوع هستند، اما همه شواهد حاکی ازآن است که ایرانی ها دراین مسئله دو پیروزی بزرگ به دست آورده اند.

القدس العربی نوشت : پیروزی اول آنان(ایرانی ها) در نظامی است که به دستگیری نظامیان انگلیسی دریک عملیات قدرتمندانه منتهی شد و دومین پیروزی آنان(ایرانی ها) در زمینه دیپلماسی است که در وادار کردن دولت انگلیس به گفتگوی مستقیم با تهران و عذرخواهی از آنان(ایرانی ها) به علت تجاوز به مناطق مرزی ایران و همچنین قول دادن به این اینکه درآینده دیگر چنین اقداماتی تکرار نشود، منعکس شد.

لازم به ذکر است 15 ملوان انگلیسی که 15 فروردین به دنبال اقدام انسان دوستانه ایران بعد از ورود غیرقانونی به خاک ایران آزاد شدند، بعد از بازگشت به کشور خود دراقدامی گستاخانه که به نظر می رسد تحت فشار دولت انگلیس و برنامه ریزی شده بوده است، اعترافات گذشته خود را مبنی برتجاوز به آبهای ایران پس گرفتند و حتی اتهامات بی اساس و ناروایی را نیز علیه تهران مطرح کردند.