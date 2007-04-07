نیخیل پارخ شاعر سال کانادا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " مونترال "، نیخیل پارخ شاعر هندی بعد از کسب این جایزه گفته است: " اصلا باورم نمی شود که به عنوان شاعر سال انتخاب شده باشم. این افتخار همیشه نصیب خود کانادایی ها می شد و من خیلی احساس غرور می کنم که می توانم کشورم را در اینجا معرفی کنم .

وی تصریح کرد: " حال که این افتخار نصیب من شده است تمام تلاش خود را خواهم کرد تا به اهداف عالی این سازمان کمک کنم. تا آخرین نفس به سرودن شعر از اعماق قلبم ادامه خواهم داد ."

بسیاری معتقدند که چنین سازمان هایی با اهدای این جوایز باعث می شوند تا شاعران جهان متحد شوند و روح جهانی شعر را زنده نگه دارند .