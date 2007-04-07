بعضی ها می خواهند صعود استقلال را بی ارزش نشان دهند / پرداختن به اختلاف نظر یونگ و مرفاوی بی ارزش است

وی ادامه داد: استقلال به صدر جدول رسیده و شانس زیادی برای قهرمانی دارد. البته این بدان معنا نیست که قهرمانی ما مسجل شده و تیم های دیگر شانسی ندارند. همانقدر که زحمات زیادی برای رسیدن به صدر جدول متحمل شده ایم به همین اندازه و حتی بیشترهم باید تلاش کنیم تا جایگاه خود را حفظ کرده و قهرمان شویم. خوشبختانه بازیکنان ما در فصل گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده اند و می دانند چطوربا آن کنار بیایند.
مدافع تیم فوتبال استقلال تهران اذعان داشت: در حال حاضر تیم های سپاهان و استقلال اهواز نیز به نوعی مدعی قهرمانی هستند. به اصطلاح آنها با چراغ خاموش به سمت صدر جدول می آیند و هیچ کس متوجه شان نیست. از دید من هر 4 تیم بالای جدول به اندازه مختلف دارای شانس قهرمانی هستند و می توانند خطری بالقوه برای ما باشند.
فکری آسیب دیدگی را مهمترین عامل غیبتش در بازی های اخیر عنوان کرد و گفت: به علت مصدومیت 2 بازی ابتدایی سال جدید را از دست دادم. از این مسئله ناراحت نیستم. در فصل جاری بارها برای استقلال بازی کرده ام و اصلا مهم نیست که در یک یا 2 بازی روی نیمکت بنشینم. اینکه استقلال موفق باشد مهمتر از بازی کردن من یا هر بازیکن دیگر است.
وی ادامه داد: با برخورد خود در بازی های اخیر نیز نشان دادم برایم موفقیت استقلال بیش از اینها اهمیت دارد. با اینکه می دانستم در ترکیب نیستم در دربی و سفر مشهد تیم را همراهی کردم تا شاید اگر نیازی به من بود به استقلال کمک کنم.
کاپیتان تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: اختلاف نظر در هر مجموعه ای وجود دارد و نمی توان مدعی شد که در یک تیم مربیان با یکدیگر هم نظرند. در استقلال نیز شاید اختلاف نظر بین یونگ و مرفاوی باشد اما پرداختن به آن کم اهمیت است. امروز برای استقلال بازی کردن فکری و اختلاف مربیان اهمیتی ندارند باید پیروزی تیم مدنظر قرار گیرد که در این زمینه ما موفق نشان داده ایم.
فکری در خصوص بهبود آسیب دیدگی اش گفت: با تمرینات اختصاصی شرایط بازگشت به میدان را بازیافته ام و می توانم درتمرینات حضور یابم. گمان نمی کنم برای حضور در بازی استقلال - برق شیراز مشکلی داشته باشم.
وی اذعان داشت: استقلال شرایط حساسی را پیش رو دارد و در راه رسیدن به عنوان قهرمانی مشکلات زیادی ما را تهدید می کند. با انتخاب هر چه زودتر مدیریت باشگاه می توانیم آمادگی مواجه با این مشکلات را داشته باشیم و لطمات آن را به حداقل برسانیم.
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