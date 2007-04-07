بعضی ها می خواهند صعود استقلال را بی ارزش نشان دهند / پرداختن به اختلاف نظر یونگ و مرفاوی بی ارزش است

محمود فکری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ما با تساوی برابر ابومسلم به صدر جدول رسیده و بعد عنوان می شود استقلال بعد از 18 هفته به صدر جدول رسیده است. درحالیکه ما از هفته دهم صدر جدول را از دست دادیم! ( استقلال در هفته هفتم صدرنشینی را به سایپا داد) نمی دانم چرا این بحث ها مطرح می شود؟ شاید می خواهند کار ما را کوچک نشان داده یا قصد دارند کار دیگر تیم ها را بزرگ جلوه دهند.

وی ادامه داد: استقلال به صدر جدول رسیده و شانس زیادی برای قهرمانی دارد. البته این بدان معنا نیست که قهرمانی ما مسجل شده و تیم های دیگر شانسی ندارند. همانقدر که زحمات زیادی برای رسیدن به صدر جدول متحمل شده ایم به همین اندازه و حتی بیشترهم باید تلاش کنیم تا جایگاه خود را حفظ کرده و قهرمان شویم. خوشبختانه بازیکنان ما در فصل گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده اند و می دانند چطوربا آن کنار بیایند.

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران اذعان داشت: در حال حاضر تیم های سپاهان و استقلال اهواز نیز به نوعی مدعی قهرمانی هستند. به اصطلاح آنها با چراغ خاموش به سمت صدر جدول می آیند و هیچ کس متوجه شان نیست. از دید من هر 4 تیم بالای جدول به اندازه مختلف دارای شانس قهرمانی هستند و می توانند خطری بالقوه برای ما باشند.

فکری آسیب دیدگی را مهمترین عامل غیبتش در بازی های اخیر عنوان کرد و گفت: به علت مصدومیت 2 بازی ابتدایی سال جدید را از دست دادم. از این مسئله ناراحت نیستم. در فصل جاری بارها برای استقلال بازی کرده ام و اصلا مهم نیست که در یک یا 2 بازی روی نیمکت بنشینم. اینکه استقلال موفق باشد مهمتر از بازی کردن من یا هر بازیکن دیگر است.

وی ادامه داد: با برخورد خود در بازی های اخیر نیز نشان دادم برایم موفقیت استقلال بیش از اینها اهمیت دارد. با اینکه می دانستم در ترکیب نیستم در دربی و سفر مشهد تیم را همراهی کردم تا شاید اگر نیازی به من بود به استقلال کمک کنم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: اختلاف نظر در هر مجموعه ای وجود دارد و نمی توان مدعی شد که در یک تیم مربیان با یکدیگر هم نظرند. در استقلال نیز شاید اختلاف نظر بین یونگ و مرفاوی باشد اما پرداختن به آن کم اهمیت است. امروز برای استقلال بازی کردن فکری و اختلاف مربیان اهمیتی ندارند باید پیروزی تیم مدنظر قرار گیرد که در این زمینه ما موفق نشان داده ایم.

فکری در خصوص بهبود آسیب دیدگی اش گفت: با تمرینات اختصاصی شرایط بازگشت به میدان را بازیافته ام و می توانم درتمرینات حضور یابم. گمان نمی کنم برای حضور در بازی استقلال - برق شیراز مشکلی داشته باشم.

وی اذعان داشت: استقلال شرایط حساسی را پیش رو دارد و در راه رسیدن به عنوان قهرمانی مشکلات زیادی ما را تهدید می کند. با انتخاب هر چه زودتر مدیریت باشگاه می توانیم آمادگی مواجه با این مشکلات را داشته باشیم و لطمات آن را به حداقل برسانیم.