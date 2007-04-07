تدوین "منشور وحدت اسلامی" ضروری است/ گزارش کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفدهم ربیع الاول خجسته سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی در ایران و جمعی از میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، ضمن تبریک این عید فرخنده به همه مسلمانان جهان و ملت ایران، با اشاره به احیای هویت اسلامی و حقیقت انکار ناپذیر بیداری اسلامی و آمادگی دنیای اسلام برای حرکت به سوی عزت، استقلال و پیشرفت علمی تصریح کردند: امروز مهم ترین نیاز دنیای اسلام و علاج واقعی همه مشکلات مسلمانان، اتحاد و انسجام اسلامی است و بر همین اساس، علما و روشنفکران مسلمان باید منشور وحدت اسلامی را به عنوان مطالبه ای تاریخی، تدوین کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای انسانها را مرهون برکات و رحمت پیامبر اعظم (ص) دانستند و با اشاره به نیاز بشر به تعالیم آن حضرت به عنوان راه نجات و زمینه ساز تحقق عدالت و ارزشهای والای انسانی در جامعه افزودند: امت اسلامی بعد از سالها غفلت، اکنون نگاه جدیدی به شریعت و آیین اسلام دارد، بنابراین دنیای اسلام می تواند با چنین بینش و درک نوینی، و با تمسک به معارف دینی و سیره و کلام پیامبر اکرم (ص) پیشتاز بشر به سوی کمال و تعالی باشد.

ایشان با اشاره به واقعیات کنونی دنیا، بیداری اسلامی و برگشت به اسلام، احیای قرآن و ایجاد امت واحد را از جمله این واقعیات برشمردند و خاطرنشان کردند: این مسائل که سالهای متمادی به صورت آرمانی دور دست، در میان برخی خواص و مصلحان دنیای اسلام مطرح بود اکنون در میان توده های مسلمان به ویژه قشرهای جوان و تحصیل کرده، به شعاری زنده تبدیل شده که البته نقش پیروزی اسلام درایران و ایستادگی و فداکاری ملت ایران در این خصوص و در دمیدن روح امید در میان امت اسلامی، بسیار بارز و برجسته است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در کنار بیداری اسلامی و احیای شعارهای اصیل اسلامی، دشمنی جبهه استکبار با اسلام نیز سازمان یافته تر، جدی تر و همه جانبه تر شده است زیرا بیداری دنیای اسلام، خطری بزرگ برای قدرتهای استکباری و نظام سلطه جهانی است.

ایشان طرح مسائلی همچون جنگ صلیبی، اهانت به پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و ارائه چهره ای خشن از مسلمانان را حرکتی طراحی شده و سازمان یافته برای مقابله با جبهه هویت اسلامی دانستند و تأکید کردند: یکی دیگر از واقعیات دنیای امروز این است که در این رویارویی برخلاف محاسبات مادی و تبلیغات رسانه ای، جبهه به ظاهر قدرتمند استکبار، مغلوب جبهه حرکت عظیم اسلامی شده است.

رهبر انقلاب اسلامی، شکست نقشه های جبهه استکبار و در رأس آن امریکا را در منطقه خاورمیانه به ویژه در فلسطین، عراق و لبنان، را نمونه های بارز این واقعیت برشمردند و خاطرنشان کردند: کسانی که می گویند باید در بررسی مسائل واقع بین بود، باید این حقایق و واقعیات انکارناپذیر را مدنظر قرار دهند.

ایشان یکی از الزامات بسیار مهم را برای ادامه حرکت عمیق امت اسلامی به سمت پیروزی، اتحاد و انسجام اسلامی برشمردند و افزودند: سیاست جبهه استکبار، ایجاد اختلاف و نزاع قومی و مذهبی میان مسلمانان است که برای مقابله با آن باید وحدت و انسجام میان امت اسلامی تقویت شود و بر همین اساس، امسال، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، کج فهمی، توهمات غلط، سوء تفاهم و بی اطلاعی از مبانی صحیح تفکرات یکدیگر را از موانع اصلی اتحاد دانستند و با اشاره به نقش دولتهای اسلامی و علمای اسلام در زمینه سازی برای وحدت و انسجام اسلامی تأکید کردند: تدوین منشور وحدت اسلامی به همت علمای اسلام، ضروری و مطالبه ای تاریخی است که اگرامروز به این وظیفه عمل نشود، نسلهای بعدی ما را مؤاخذه خواهند کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جبهه استکبار در برخورد با جبهه اسلامی هیچ تفاوتی میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی قائل نیست افزودند: در شرایطی که دنیای استکبار سعی در تخریب چهره مسلمانان دارد وبیداری اسلامی در میان شیعه و سنی را برای خود خطر می داند و آن را چه با نام حماس و چه با نام حزب الله لبنان آماج حمله قرار می دهد، آیا عاقلانه است که مسلمانان درگیر نزاع قومی و مذهبی شوند و دشمن مشترک خود را فراموش کنند؟

ایشان، اتحاد دنیای اسلام را به نفع ملتهای مسلمان و همچنین به سود دولتهای اسلامی دانستند و تأکید کردند: دولتهای اسلامی باید به یکدیگر نزدیک تر شوند و اگر به ملتها و قدرت و تواناییهای خود متکی باشند بسیار قوی تر خواهند بود تا اینکه بخواهند به سیاستمداران امریکایی اتکا کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: ایران اسلامی تجربه ایستادگی در مقابل قدرتها، توکل بر خدا و تکیه بر قدرت و تواناییهای خود را نشان داده و در 28 سال گذشته با وجود همه فشارها و توطئه های گوناگون، قدرت و پیشرفت ملت ایران روزافزون شده است.

در آغاز این دیدار آقای احمدی نژاد رئیس جمهور در سخنانی ضمن تبریک سالروز میلاد فرخنده پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، پیامبر اعظم (ص) را کانون رحمت الهی، جامع همه ارزشهای والای بشری، اوج کمالات انسانی و اسوه حقیقی افراد بشر دانست و تأکید کرد: اگر امت اسلامی از این الگوی برجسته و واقعی، پیروی کامل کرده بود، اکنون با قدرت و عزتمند در جهان ایستاده بود.

رئیس جمهور با اشاره به تقارن سال جدید با ایام فرخنده ماههای ربیع المولود و نامگذاری امسال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان کرد: دولت با تمسک عملی به این شعار و کار وخدمت بی وقفه تلاش خواهد کرد تا امسال نیز سال عزت ملت ایران و امت اسلامی باشد.

آقای احمدی نژاد، ولایت مطلقه فقیه را ضامن تداوم راه اسلام عزیز و یادگار باقی امام خمینی (ره) برشمرد و افزود: آنچه ملت ایران امروز از عزت، اقتدار و شرافت در جهان دارد به برکت فداکاریهای ایشان و ملت عزیز است.

حاشیه های دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی

همیشه اولین روزهای بهار و اولین دیدارهای رهبری یک حال و هوای خاص دارد، به این اضافه کنید روز میلاد رسول اعظم(ص) و روزهای ابتدایی سال یا همان نوروز را.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی حاشیه هایی بر دیدار امروز کارگزاران نظام ، سفرای کشورهای اسلامی در ایران و جمعی از میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای نوشته است ، این متن بدین شرح است :

• همیشه اولین روزهای بهار و اولین دیدارهای رهبری یک حال و هوای خاص دارد، به این اضافه کنید روز میلاد رسول اعظم(ص) و روزهای ابتدایی سال یا همان نوروز را؛ طبیعتا میهمانان رهبر انقلاب، از هر طیف و صنفی که باشند در مواجهه با یکدیگر _ حتی مواجهه با پاسداران و محافظان بیت _ ابتدا دید و بازدید "عید" را انجام می دهند، تبریک سال نو می گویند و میلاد پیامبر را به یکدیگر شادباش می گویند. زیاد هم فرقی نمی کند که وزیر باشی یا وکیل یا یک قاضی عالیرتبه.

• ساعت هنوز 9.30 نشده ولی ورودی ها درگیر ترافیک نسبتا روانی شده است. اصولا حرفه ای ترها می دانند که در دیدارهای این چنینی قاعده "هر که زودتر، جایش بهتر" کاملا حکمفرماست و شاید همین عجله باعث بروز چنین ترافیکی شده باشد. از سویی برخی کارگزاران، هوای میهمانی بدجوری جوگیرشان کرده و دست عهد و عیال را گرفته اند و خانوادگی به دیدار آمده اند. مثلا با یک کارت دعوت یک خانواده 4 نفری داخل شده اند؛ به هر حال خانواده کارگزاران هم دوست دارند برای اول سالی رهبرشان را ببینند و سالشان را تبرک کنند.

• وزرای کابینه و برخی نماینگان مجلس و بعضی وزرای سابق و برخی نماینگان رهبری در سازمان های مختلف از ورودی جداگانه _ منسوب به درب شاهد یا همان درب شیشه ای_ وارد حسینیه می شوند، فرق این ورودی با سایر ورودی ها در نوع ورود به حسینیه است، همین. در واقع آن ها در حیاط کوچک روبروی منزل "آقا" دقایقی قدم می زنند، رهبر را قبل از ورود "زیارت" می کنند و بعد سریع تر از همان ورودی پشت جایگاه _ پرده های آبی _ وارد حسینیه می شوند. کمی بعد تر هم "آقا" همراه با روسای قوا و رییس مجمع تشخیص وارد حسینیه می شوند؛ تقریبا همین!

• دلیل دیگری بر شلوغی ورودی ها حضور مهمانان ویژه _ اندیشمندان مسلمان 47 کشور جهان و دعوت شده به بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت _ و همچنین سفرای کشورهای اسلامی هستند. داخل حسینیه، طبق روال معمول دیدارهای هنگام صبح، میز پذیرایی گذاشته اند؛ شیرکاکائو و شیرینی گل محمدی.

اینجا هم دیگر کارگزار و سفیر و وکیل نمی شناسد، همه می آیند، صبحانه جمع و جوری میل می کنند و می روند جایی بین جمعیت پیدا کنند. این جا حقیقتا همه با هم برادرند و برابر. آن سفیر خارجی هم که دم ورودی آخر به خاطر 6خودکار(!) و دفترچه و کیف جیبی اش جلویش را گرفتند هم مثل بقیه است، حتی اگر به زبان خودش بگوید این کار خلاف ادب است!! اگر جناب فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات هم باشی، باید چندثانیه ای مهمان بچه های حفاظت باشی تا وارد حسینیه شوی.

• "حاجی بخشی" هم که اصولا از کارگزاران نظام در امر شعار و روحیه است، این تک دیدار اول سال را هیچگاه از دست نمی دهد. تازه امسال آبنبات به میزان لازم آورده بود و به همه سربازها و محافظ ها و بچه های بیت تعارف می کرد. حاجی از لحظه ورود به حسینیه شعار می دهد و شعار طلب می کند. حتی گاهی وقت ها تهدید هم می کند که مثلا: «اگر جواب ندین ایشالا رفتین خونه، عیال سر ناسازگاری باهاتون بذاره!» و خب همه یک جورهایی با همین جمله نمک پرورده می شوند و ... یواش یواش حاجی گرم هم شده است و شروع می کند به سخنرانی که "ما انرژی اتمی داریم، به کسی هم نمی دیم تا کور بشه هر کی نمی تونه ببینه، حالا بلند بگو انرژی هسته ای..."

• ساعت یک ربع به 10 است، تقریبا هیچ جایی برای نشستن پیدا نمی شود. انشاءالله که همینطور روز به روز و سال به سال بر تعداد کارگزاران نظام افزوده شود. انشاءالله که کارگزاری با خدمتگزاری همیشه همراه و مستدام باشد.

• دکور جایگاه هم دکور شیک و عیدانه ای است؛ آیه 52 سوره مومنون " و ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاتقون" بر پیشانی مجلس و در احاطه پارچه ای سرخ رنگ با خط نستعلیق می درخشد... حقیقتا که این امت شما، امتی است یگانه... آرایش جایگاه هم طوری است که علی القاعده درطرفین رهبر مسئولان قوا و رییس مجمع تشخیص مصلحت می نشینند ولی عدم حضور رئیس مجلس که در سفر پاکستان است این محاسبه را بر هم ریخت! سمت چپ رهبر خالی بود. سمت راست هم به ترتیب روسای قوای قضاییه، مجریه و رئیس مجمع نشسته بودند.

• حدودا 100 نفری انتهای سالن ایستاده بودند و منتظر ورود رهبر هستند تا برخاست و حرکت و نشست جمعیت، جا برای آنها بازکند.

• حاجی بخشی همچنان شعار می دهد: یا محمد یا محمد... لشکر پیغمبر آمد... خانم های کارگزار نظام هم حالا یا به لطف همسران یا به لطف کارت دعوت، جمعیت نسبتا زیادی دارند. ولی به هر حال چون مردها زیادترند همان فضای اولیه اختصاص یافته به خانم ها را هم نصف می کنند.

• عکاس ها وارد حسینیه شدند و برخی وزرا و معاونین رییس جمهور هم بعد از آن ها. ساعت 10 بود که آقا از بین پرده های بی قرارشده و آبی رنگ جایگاه ظاهر شدند. پشت سر ایشان هم هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی و احمدی نژاد. مشت های گره شده جمعیت با شعار صل علی محمد نایب مهدی آمد در هوا می چرخید و موج گون با خیل جمعیت به خروش بر می خاست. آقا که دست لطفشان را نثارمان کردند، نشستند و همه نشستیم، حالا آن انتهای حسینیه تنها حدود 10-12 نفر ایستاده اند که آنهم تا دقایقی دیگر شد.

• جلسه با آیات 38 تا 47 سوره احزاب مزین و معطر شد؛ آیاتی درباره ویژگی های شخصی و مسئولیت دردانه آفرینش، حضرت رسول اعظم(ص). رییس جمهور که عینک قدیمی اش را بر چهره نشانده بود، بعد از بسم الله با " ان الله و ملائکه یصلون علی النبی..." یک صلوات جمعی از جمعیت گرفت و بعد سخنانش را آغاز کرد. میهمانان خارجی و سفرا گوشی هایشان به کار افتاد و همه غیر از یک کارگزار کوچک، در سکوتی شیرین فرو رفتند. در واقع یک کارگزار خردسال _ حدود سه سال _ در بخش خواهران به هیچ وجه متوجه نبود که رییس جمهور در حال سخنرانی است و برای خودش آواز می خواند؛ بعضی وقت ها هم آوازش غم انگیز بود!

• رییس جمهور از عدالت و کرامت و کمال پیامبر اعظم(ص) سخن گفت و گفت که اگر امت اسلام امروز گرد وجود کهکشان وار حضرت رسول طواف کنند، رسیدن به قله های بشریت دور از دسترس نیست. قله ای که بی تردید نوع بشر تشنه معنویت امروز در کوهپایه های آن سکنی می گزینند. گفت که اگر از سال ها پیش این رویکرد وجود داشت، امروز رایحه خوش معنویت و وحدت و اخلاق محمدی سرتاسر جهان را فراگرفته بود.

• رییس جمهور یک نکته ویژه هم گفت: صلابت رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی و استحکام در مواضع بین المللی بویژه در مقابله با استکبار به همراه رافت اسلامی ایشان در برخورد با ملوانان انگلیسی نمونه ای از بیکران رحمت و عزت اسلامی است.

• رهبری با اشاره به اینکه اعیاد، روزهای تذکر به مسلمین است، تاکید کردند که امروز تمام بشریت محتاج وجود رسول اعظم(ص) هستند، رحمه للعالمین بودند و نه رحمه للمسلمین! پیامبر راه نجات، راه صلاح، راه پیشرفت و تعالی را برای بشر باز کرد. جاده ای که حرکت در آن حلال مشکلات بشر در برهه های مختلف محسوب می شود.

• رهبر معظم انقلاب روند حرکت صعودی و عمیق دنیای اسلام را منوط به اتحاد و انسجام اسلامی دانستند و بر لزوم توجه و هوشیاری دنیای اسلام نسبت به ترفند قدیمی استکبار _ تفرقه بیانداز و حکومت کن _ تاکید کردند.

«عمده اختلافات, توهمات است نا آگاهی؛ سوء تفاهم ها است که دشمنان به شدت بر آن دامن می زنند، این ها موانع اتحاد است. داروی اصلی و علاج دردهای امت اسلام امروز اتحاد است؛ این منشور وحدت اسلامی را تهیه کنید تا انسان های کج فهم و کج سلیقه نتوانند کاری کنند که اختلافات سطحی عمیق شود. اصول را بر فروع ترجیح دهید! گرد محورهای اشتراک، مجتمع شوید و مراقب بازی دشمن باشید، بحث های خواص را به میان توده های مردم نکشانید و دشمنان را زیاد نکنید!»

• یک نکته ویژه هم تاکید شد: «تصادفی نیست که آنچه رییس جمهور امریکا در مقابله با دنیای اسلام می گوید، به زبان دیگری از سوی یک مقام روحانی مسیحی هم عنوان می شود؛ قصد مواخذه اشخاص را نداریم ولی این نمی تواند تصادفی باشد... دشمن "اسلام" را هدف گرفته است. با استفاده از هنر، تبلیغات، رسانه، سیاست های اقتصادی و ... می خواهد به اسلام ضربه بزند، فرقی هم نمی کند که جنبش حماس باشد یا حزب الله لبنان، شیعه و سنی برایش تفاوتی ندارد؛ هدفش اسلام است. از هالیوود تا تبلیغات رسانه ای هم چیزی کم نمی گذارد!»

• "آقا" از الگوی انقلاب اسلامی و این که در طول این 28 سال هیچ روزی از اهداف و آرمان هایش عقب نشینی نکرده و با این وجود هر روز هم پشرفت و توسعه داشته است، سخن گفتند و آن را نمونه ای برای جهان اسلام دانستند.

• تکبیر جمع که فرو نشست، دعای رهبری حسن ختام جلسه ای شد که برای خیلی ها پایانش تازه آغاز می شد. آقا که رفتند، رییس جمهور ایستاد تا برخی مسئولان را سلام و علیکی کرده باشد اما جمعیت که جلو آمد رفتن رییس جمهور کمی سخت شد. محافظ ها آمدند و رییس جمهور را بردند، اگرچه چند عدد نامه در همین فاصله و در همین دید و بازدیدها به دست احمدی نژاد رسید.

• برای خیلی ها جلسه دوم از این لحظه آغاز می شود. دید و بازدیدهای مسئولیتی(!) آغاز می شود و کارگزاران قبل از اینکه به پشت جایگاه و آن حیاط ویژه نقل مکان کنند با دوستان و رفقا احوالپرسی می کنند.

• آفتاب هنوز رنگ و بوی تابستان را نگرفته و نسیم خنکی هوای بهاری یک عید بزرگ را به صورتت می چسباند که از حسینیه خارج می شویم... با قلبی مملو از شادی یک زیارت شیرین در روز میلاد رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه...

طلوع کن! که غزل ها شکسته بی تو عزیز

و بخت خسته این بیت بسته بی تو عزیز

شب تغزل قرآنی ات بخیر رسول

کنار عرش... غزل خوانی ات بخیر، رسول!

