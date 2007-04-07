ماجرای نظامیان متجاوز انگلیسی از بازداشت تا آزادی و سناریوی جدید دولت بلر بر ضد ایران/ گزارش خبری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظامیان در حالی که در تهران در گفتگوهای تلویزیونی در مقابل دیدگاه هفتاد میلیون ایرانی و افکارعمومی جهان، به ورود غیر قانونی خود به آبهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردند؛ به هنگام بازگشت به انگلیس، مدعی شدند تحت فشارها و تهدیدهای ایران مجبور به اعتراف به نقض مرزهای آبی ایران شده اند و مورد بدرفتاری هم قرار گرفتند.



پانزده ‬نظامی انگلیسی بازداشت شده که از سوی جمهوری اسلامی ایران آزاد شده بودند، صبح پنجشنبه 16 فروردین، تهران را با پرواز "بریتیش ‌ایرویز" به مقصد لندن ترک کردند.

مرزبانان دریایی ایرانی، سوم فروردین این 15 نظامی انگلیسی را پس از ورود غیرقانونی به آبهای سرزمینی ایران، بازداشت کرده بودند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در عین اقتدار برای محاکمه نظامیان انگلیسی، این 15 نفر را مورد بخشش قرار می دهد.

واکنش ها به آزادی نظامیان متجاوز انگلیسی

اعتراف نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد به پیروزی مضاعف ایران در این مسئله



نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد اذعان کرد که ایرانی ها از مسئله ملوانان انگلیسی، دو پیروزی(پیروزی مضاعف) را کسب کردند.



"جان بولتون" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "الحره" در واکنش به بازداشت پانزده نظامی انگلیسی که سوم فروردین به طور غیر قانونی وارد آبهای منطقه ای ایران شده بودند و روز چهارشنبه 15 فروردین با تصمیم داوطلبانه و انسان دوستانه ایران آزاد شدند، گفت: تهران "پیروزی مضاعفی" در مسئله ملوانان انگلیسی به دست آورد.

وی افزود: " ایرانی ها هنگامی که گروگان ها(نظامیان متجاوز انگلیسی) را اسیر کردند، یک پیروزی به دست آوردند و هنگامی که آنها را آزاد کردند، پیروزی دیگری را کسب کردند".

بولتون بدون اشاره به اقدام تحریک آمیز انگلیسی ها در تجاوز مجدد به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، اقدام شجاعانه نیروهای گارد ساحلی ایران در بازداشت نظامیان متجاوز انگلیسی را تحریک آمیز خواند و گفت : ایرانی ها میزان تصمیم انگلیس برای پاسخ به این اقدام تحریک آمیز را می سنجیدند و به اعتقاد من، این جواب را گرفتند که انگلیس با قدرت پاسخ نمی دهد.

روزنامه انگلیسی گاردین : ایرانی ها خاطراتی خوشایندی از سوابق انگلیسی ها ندارند



اقدام ایران در آزادی نظامیان انگلیسی و توجه به نوع برخورد ایران و انگلیس در حل این مسئله می تواند درسهای زیادی را درباره نحوه رفتار با ایران به آمریکا بیاموزد.



به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با بیان این مطلب در تحلیلی به تصمیم داوطلبانه و انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در آزادی پانزده نظامی متجاوز انگلیسی که سوم فروردین به طور غیر قانونی وارد آبهای سرزمینی این کشور شده بودند؛ پرداخت و نوشت : آنچه که ایران و انگلیس در حل این مسئله انجام دادند؛ نوعی از احترام متقابل میان کشورها بود و آمریکا

می تواند با تحلیل درست این موضوع، درس های زیادی درباره نحوه رفتار با کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بیاموزد.

این روزنامه نوشت : هر چند رئیس جمهور ایران در سخنان روز گذشته خود، دولت بلر را به علت ورود نظامیان انگلیسی به آبهای ایران مورد انتقاد قرار داد، اما اقدام احمدی نژاد در آزادی این نظامیان، نشانگر بخشندگی ایرانیان بود ؛ هدیه ایران به مردم انگلیس زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که رئیس جمهور ایران در قبال این هدیه هیچگونه درخواستی را از انگلیس مطرح نمی کند.

این روزنامه در ادامه تحلیل با طرح این پرسش که " چه دلیلی سبب شد تا حل این مسئله طول بکشد؟"؛ اینگونه پاسخ می دهد: در سال 2004نیز اتفاق مشابهی رخ داد بود و تعدادی از نیروهای انگلیسی وارد آبهای ایران شده بودند، اما این مسئله ظرف چند روز حل شده بود و دلیل حل شدن این موضوع در ظرف چند روز این مسئله بود که انگلیس اشتباه نیروهای خود را پذیرفته و تضمین داده بود که دیگر چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد ؛ در طی 13 روز گذشته نیز تهران انتظار داشت تا لندن با پذیرفتن اشتباهات خود در جهت حل مسئله گام بردارد و این درحالی بود که ایرانیان خاطرات چندان خوشایندی از حضور انگلیس در کشورشان در قرن 19 میلادی نداشتند؛ برای مثال فشارها و دخالتهای آمریکا و انگلیس در سال 1953 در ایران منجر به سقوط دولت دکتر مصدق شد و یا در طول جنگ ایران و عراق، انگلیس به طور صریح از صدام حمایت می کرد و تسلیحات شیمیایی و میکروبی را در اختیار رژیم بعثی سابق عراق قرار می داد؛ اما با توجه به این سابقه و در نظر گرفتن اقدامات انگلیس در شورای امنیت برای تصویب قطعنامه های ضد ایرانی و همسویی مقامهای انگلیس با سران آمریکا و اسرائیل برای مقابله با ایران، ملت ایران به گونه ای دیگر پاسخ این اقدامات را دادند.

گاردین در ادامه می نویسد : در حالی که ایران برای حل مسئله نظامیان انگلیسی خواهان معذرت خواهی انگلیس بود و قصد داشت نظامی زن انگلیسی را آزاد کند، اما اقدام بلر در اعلام قطع روابط تجاری و سیاسی انگلیس و ایران تا زمان آزادی نظامیان بازداشت شده در آبهای ایران سبب شد تا مسئله از حالت عادی خارج شده و شکل پیچیده ای به خود بگیرد.

در پایان این مطلب آمده است : با توجه به این اقدامات انگلیس و واکنشی که ایران در قبال آن انجام داده، آمریکا نیز می تواند با بازنگری در اقدامات گذشته خود در قبال ایران، اختلافات خود با تهران را حل کند، اما این نکته نیازمند در نظر گرفتن مسائلی از قبیل احترام متقابل و بخشش(آمریکا از سوی) ایرانیان است.



بازتاب خبر آزادی نظامیان متجاوز انگلیسی در رسانه های غربی



خبر آزادی نظامیان متجاوز انگلیسی که به جرم ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی ایران دستگیر شده بودند بازتاب گسترده ای در مطبوعات انگلیسی زبان داشت و برخی روزنامه ها اعلام کردند که این اقدام، لندن را در موقعیت مدیون در برابر تهران قرار داد و همچنین بار دیگر قدرت منطقه ای ایران را اثبات کرد.



به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در این زمینه نوشت : قرار است ایران 15 نظامی انگلیسی را آزاد کند . این اقدامی است که به طور مسالمت آمیزی به جدال شدید بین المللی پایان خواهد داد. این در حالی است که " تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در واکنش به این خبر که از سوی " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران اعلام شد، ابراز خوشحالی کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت : ایران 15 نظامی انگلیسی را صبح پنجشنبه آزاد کرد. انتشار اخبار مربوط به آزادی این افراد پس از روزها مانور دیپلماتیک پشت صحنه ، به بحرانی که در 23 مارس ( 3 فروردین) آغاز شد، پایان داد.

این روزنامه افزود:" بلر اعلام کرد که حل این منازعه اثبات استراتژی دولبه مصالحه همراه با سخت گیری انگلیس بود."

روزنامه یو اس ای تودی هم گزارش داد : ایران به طور ناگهانی و پس از روزها دیپلماسی نه چندان مشخص انگلیس ، فشار بین المللی و اقدامات آمریکا که کمکی برای پایان دادن به این بحران بود، اعلام کرد که 15 نظامی انگلیسی را آزاد خواهد کرد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است : پایان این بحران در زمانی صورت گرفت که ارتش آمریکا اعلام کرد که ممکن است به یک نماینده ایرانی اجازه دهد تا با پنج ایرانی که در بازداشت آمریکا به سر می برند، دیدار کند. " جفری کمپ" کارشناس موسسه مطالعاتی مرکز نیکسون هم ادعا کرد: اقدام ایران برای دستگیری نظامیان انگلیسی در واکنش به دستگیری افراد ایرانی و " جلال شرفی" دیپلمات ایرانی در بغداد از سوی آمریکا بوده است.

وی همچنین مدعی شد :" تصمیم ایران برای آزادی این افراد به منظور جلوگیری از دادن بهانه ای به دست آمریکا و اروپاییها برای افزایش فشار علیه آن به علت برنامه هسته ای آن بود ."

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز نوشت: مناقشه بر سر دستگیری نظامیان انگلیسی روز گذشته با اعلام خبر آزادی آنها از سوی احمدی نژاد پایان یافت. این اقدام به مشاجرات به وجود آمده که تنشها در خلیج فارس را افزایش داده بود و تهدید برای روزهای پایانی دوره نخست وزیری بلر بود و همچنین بهای نفت را افزایش داده بود، پایان داد.

روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نیز در تحلیلی با عنوان " از آزادی نظامیان انگلیسی درسهایی آموخته شد" نوشت: آزادی این زندانیان که چند روز پس از مذاکرات سخت انجام شد؛ در انگلیس مورد استقبال قرار گرفت و نشان داد که رویکرد " نرم، نرم" می تواند در برابر ایران موثر باشد.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد: تصمیم عجیب ایران برای آزادی این افراد به شکل یک " اقدام جوانمردانه" نمایش داده شد. این امر همچنین نشان از موفقیت دیپلماسی انگلیس بود که تحت فشار زیاد به کار گرفته شد.

ایندیپندنت در پایان گزارش خود ماحصل این اقدام را برای ایران و انگلیس برشمرده و نتایج این تصمیم را برای تهران این گونه ارزیابی کرده است :

* کسب تحسین بین المللی و پیروزی تبلیغاتی برای آزادی ملوانها.

* قرار دادن انگلیس در موقعیت مدیون در برابر خود.

* اثبات مجدد نقش خود به عنوان یک قدرت منطقه ای که توانایی ضربه زدن به منافع آمریکا و انگلیس را دارد.

* کسب حمایت بالقوه در مسائلی از جمله در مسئله هسته ای به علت نتیجه مطلوب آزادی این نظامیان.

این روزنامه انگلیسی همچنین درباره نتایج به دست آمده برای انگلیس به این موارد اشاره کرده است :

* آزادی این افراد بدون هیچگونه امتیاز آشکار( به ایران).

* شانس روابط بهبود یافته با ایران به علت آزادی این افراد به شکل سالم.

* روابط احتمالی بهبودیافته با دمشق به علت مداخله سوریه( در حل این مسئله).



گزارش اسکای نیوز از ماهیت ماموریت نظامیان انگلیسی

شبکه اسکای نیوز انگلیس پنجشنبه شب گزارش داد که ماموریت پانزده ملوان انگلیسی( که به طور غیر قانونی وارد آبهای سرزمینی ایران شده بودند) جمع آوری اطلاعات جاسوسی درباره ایران بوده و این شبکه به خاطر آزادی این افراد اطلاعات خود را فاش نکرده است.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفتگوی انجام شده با فرمانده ملوانان انگلیسی پیش از دستگیری آنها را شامگاه پنجشنبه 15 فروردین پخش کرد.

کاپیتان کریس ایر به این شبکه گفته است : ما همچنین اطلاعات جاسوسی را جمع آوری می کنیم و این اطلاعات شامل تمام فعالیت های ایران در منطقه می شود، زیرا ما به منطقه حائل با ایران بسیار نزدیک هستیم.

کاپیتان کریس در ادامه گفتگوی خود مدعی شد : ناخداهای یک کشتی که نیروهای تحت امر اقدام به بازرسی از آنها می کردند؛ گفتند که نظامیان ایرانی به نزدیک شدن به کشتی های عراقی به طور غیر قانونی عادت کرده بودند.

وی با طرح اتهامات بی اساس علیه نیروهای ایرانی، گفت : ما پیش از ورود به هر کشتی درباره تمام تدابیر امنیتی مربوط به آن اطمینان حاصل و وضعیت را بررسی می کنیم .

این در حالی است که دس براون وزیر دفاع انگلیس با توجیه ورود غیر قانونی نظامیان متجاوز انگلیسی به آبهای منطقه ای ایران گفت : جمع آوری اطلاعات جاسوسی در عملیات نظامی امری عادی است و نیروهای انگلیسی به جمع آوری تمام اطلاعات لازم نیاز دارند تا محیطی را که در آن فعالیت می کنند، به خوبی بشناسند . این امر برای حمایت از نظامیان انگلیسی مستقر در عراق بسیار مهم است.

وی ادعا کرد : سازمان ملل متحد، اجازه جمع آوری اطلاعات از محیطی که این افراد( نظامیان متجاوز انگلیسی) در حال فعالیت بودندرا به آنها داده است.

این شبکه خبری اعلام کرد که از این موضوع( جاسوسی نظامیان انگلیسی) از قبل اطلاع داشته است و (خبرنگار این شبکه)کاپیتان کریس ایر فرمانده نظامیان بازداشت شده انگلیسی را در یکی از گشت زنی های این گروه در منطقه همراهی کرده بود.

شبکه اسکای نیوز اعلام کرد که این اطلاعات را به خاطر سلامتی ملوانان بازداشت شده در ایران افشا نکرده است.

این شبکه به نقل از کاپیتان کریس افزود : به هنگام نزدیک شدن افراد گروهش به یکی از قایق های صیادی موجود در منطقه، با آنها وارد گفتگو می شدند و به آنها می گفتند که این نیروها به خاطر حمایت از آنها در برابر تروریستها و عملیات راهزنی دریایی حضور دارند.

سناریوی دولت بلر برای تحریف افکار عمومی از اقدام انساندوستانه ایران و تحت فشار قرار دادن نظامیان برای پس گرفتن اعترافاتشان مبنی بر نقض حاکمیت ایران



تعدادی از نظامیان انگلیسی که پس از ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی ایران، روز چهارشنبه( 15 فروردین) از سوی کشورمان آزاد شدند ؛ روز جمعه در انگلیس مدعی شدند که اعترافات آنها مبنی بر ورود غیر قانونی به آبهای منطقه ای ایران، تحت فشار صورت گرفته است!



به گزارش خبرگزاری مهر، ملوانان انگلیسی که روز جمعه در پایگاهی نظامی واقع درجنوب غرب انگلیس سخن می گفتند؛ با وجود اعتراف قبلی به ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی ایران، ادعا کردند که دستگیری آنها در آبهای عراق صورت گرفته و نیروهای نظامی ایران با محاصره قایق این گروه آنها را مجبور به تسلیم کردند.

آنها در ادامه ادعاهای خود گفتند : افراد و نیروهای ایرانی دارای تجهیزاتی بسیار پیشرفته بودند و گروه را وادار به تسلیم کردند .اعضای این گروه متجاوز از اینکه نیروهای ایرانی بعد از بازداشت به آنها دست بند زده و چشم های آنها را بسته اند ، اظهار گله کردند.

به ادعای ملوانان انگلیسی آزاد شده، هیچ گونه اطلاعاتی از خارج از زندان به آنها نمی رسید و آنها به لحاظ اطلاعات از بیرون در وضعیت نامناسبی بودند.

"فلیکس کارمن" یکی از این نظامیان انگلیسی مدعی شد : ما بر اثر فشارهای روانی که به ما وارد می شد به ورود به آبهای ایران اعتراف کردیم.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت : ما هیچ اطلاعات مهمی را به ایرانی ها منتقل نکرده ایم.

گرچه یکی از نظامیان انگلیسی، رفتار ایرانی ها و نحوه پذیرایی از آنها را خوب توصیف کرد، اما یکی دیگر از این نظامیان انگلیسی ادعا کرد که بازداشت آنها، غیرقانونی و ناخوشایند بوده است.

ادعاهای نظامیان انگلیس نشان می دهد که ظاهرا این متجاوزان در حالی که به محض ورود به کشور خودشان قرنطینه و بازجویی شده اند، انتظار داشته اند تا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی ایران در هتل های پنج ستاره اسکان یافته و با آنها مانند میهمانان ویژه برخورد شود.

کارشناسان معتقدند اظهارات نظامیان متجاوز انگلیسی بعد از بازجویی در انگلستان تحت فشارهای روانی لندن به آنها بوده است ، چرا که افراد یاد شده سخنان خود رابه دقت و از روی نوشته ادا می کردند.