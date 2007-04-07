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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۵۲

رئیس سازمان تربیت بدنی در گفتگو با مهر :

هیچ تغییری در کادر فنی و هیات مدیره پرسپولیس بوجود نخواهد آمد / اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال بزودی معرفی می شوند

هیچ تغییری در کادر فنی و هیات مدیره پرسپولیس بوجود نخواهد آمد / اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال بزودی معرفی می شوند

محمد علی آبادی گفت: کادر فنی و هیات مدیره پرسپولیس تغییر نخواهد کرد و قرار نبود که تغییراتی در تیم صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی که در حاشیه سفر به استان مازندران با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : تیم پرسپولیس به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تغییراتی نیز در اعضای هیات مدیره آن صورت نخواهد گرفت.

محمدعلی آبادی درپاسخ به سئوال دیگرخبرنگار مهر مبنی بر وضعیت تیم استقلال و معرفی اعضای جدید هیات مدیره این باشگاه گفت: برای انتخاب اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال مذاکراتی را با چند گزینه ورزشی - سیاسی داشته ایم که بزودی با آنها به توافق نهایی خواهیم رسید اما بهتر است در این مورد آقای هاشمی اظهار نظر کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین از امضاء توافقنامه همکاری مابین اعضای هیات مدیره شموشک نوشهر برای احداث بزرگترین مجموعه فرهنگی ورزشی در غرب مازندران خبر داد و افزود: این توافقنامه امضاء شده و مقرر شد طی ماه آینده عملیات اجرائی احداث این مجموعه آغاز گردد و سازمان تربیت بدنی نیز قول داد هم در پرداخت تسهیلات یارانه دار و هم بلاعوض ، این مجموعه را یاری نماید.
کد مطلب 466585

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