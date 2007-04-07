اسماعیل میهن دوست، منتقد و مدرس سینما، در خصوص ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه اثری در گونه اجتماعی، خانوادگی و تریلر است و به روابط زندگی مشترک میان یک زن و مرد می پردازد که کمتر در سینمای ایران به آن پرداخته شده و اینکه با وجود ادعایی که مطرح می شود، تا چه اندازه زن و مرد از یکدیگر شناخت دارند. خاستگاه اجتماعی زن و مرد این فیلمنامه از طبقه متوسط جامعه و آدم های تحصیل کرده و مدرن انتخاب شده است. در فیلمنامه بحث بازی در بازی رویکرد اصلی است که از یک شرط بندی ساده و به ظاهر شوخی آغاز می شود و در ادامه به موقعیتی عجیب و تراژیک می رسد."



این منتقد در خصوص ورود دیرهنگام به عرصه کارگردانی اظهار داشت: "وسواس و دقت زیادی دارم تا اولین فیلمی که می سازم نگاهی کامل و جامع به شرایط ساختار فیلم داشته و اثری قابل قبول و استاندارد باشد. به همین خاطر، تصمیم گرفتم با حوصله و صبر وارد عرصه فیلمسازی شوم."



وی در مورد تاثیرپذیری از سینمای هنری اروپا به خصوص دهه 60 و 70 در نگارش فیلمنامه توضیح داد: "همانند بسیاری از نویسندگان و منتقدان فیلم های زیادی می بینم و این امر ناخودآگاه بر ذهن تاثیراتی خواهد داشت، اما در نوشتن فیلمنامه تلاش کردم نگاهی مستقل داشته باشم. "برخورد خیلی نزدیک" از ساختاری برخوردار خواهد بود که بتواند مخاطب عام و خاص را جذب کند. همان نوع سینمایی که هیچکاک، فورد و هاکس در آثارشان ارائه می دهند؛ البته با نگاهی مدرن و امروزی. زیرا مخاطبان امروز از کارهای نو و خلاقانه استقبال می کنند."



میهن دوست در مورد شرایط تولید فیلم یادآور شد: "منتظر صدور پروانه ساخت فیلم هستیم تا در دفتر سبحان فیلم و به تهیه کنندگی سعید حاج میری تولید شود. به احتمال زیاد فیلمبرداری از اواسط بهار امسال آغاز می شود. فیلمبرداری در تهران و شمال کشور انجام خواهد شد و حدود یک و ماه و نیم پیش تولید فیلم طول می کشد."



اسماعیل میهن دوست سابقه ساخت چند فیلم کوتاه و دستیاری کارگردانی در فیلم های سینمایی "مادرم گیسو" به کارگردانی سیامک شایقی، "نفس عمیق" ساخته پرویز شهبازی و "امتحان" کاری از ناصر رفایی را در کارنامه فعالیت های هنری و سینمایی خود دارد.