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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

"برخورد خیلی نزدیک" روابط زوج‌ها را بررسی می‌کند

فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" بر اساس تم قضاوت به بررسی روابط زوج‌هایی می‌پردازد که از افراد تحصیل‌کرده اجتماع محسوب می‌شوند.

اسماعیل میهن دوست، منتقد و مدرس سینما، در خصوص ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه اثری در گونه اجتماعی، خانوادگی و تریلر است و به روابط زندگی مشترک میان یک زن و مرد می پردازد که کمتر در سینمای ایران به آن پرداخته شده و اینکه با وجود ادعایی که مطرح می شود، تا چه اندازه زن و مرد از یکدیگر شناخت دارند. خاستگاه اجتماعی زن و مرد این فیلمنامه از طبقه متوسط جامعه و آدم های تحصیل کرده و مدرن انتخاب شده است. در فیلمنامه بحث بازی در بازی رویکرد اصلی است که از یک شرط بندی ساده و به ظاهر شوخی آغاز می شود و در ادامه به موقعیتی عجیب و تراژیک می رسد."

این منتقد در خصوص ورود دیرهنگام به عرصه کارگردانی اظهار داشت: "وسواس و دقت زیادی دارم تا اولین فیلمی که می سازم نگاهی کامل و جامع به شرایط ساختار فیلم داشته و اثری قابل قبول و استاندارد باشد. به همین خاطر، تصمیم گرفتم با حوصله و صبر وارد عرصه فیلمسازی شوم."

وی در مورد تاثیرپذیری از سینمای هنری اروپا به خصوص دهه 60 و 70 در نگارش فیلمنامه توضیح داد: "همانند بسیاری از نویسندگان و منتقدان فیلم های زیادی می بینم و این امر ناخودآگاه بر ذهن تاثیراتی خواهد داشت، اما در نوشتن فیلمنامه تلاش کردم نگاهی مستقل داشته باشم. "برخورد خیلی نزدیک" از ساختاری برخوردار خواهد بود که بتواند مخاطب عام و خاص را جذب کند. همان نوع سینمایی که هیچکاک، فورد و هاکس در آثارشان ارائه می دهند؛ البته با نگاهی مدرن و امروزی. زیرا مخاطبان امروز از کارهای نو و خلاقانه استقبال می کنند."

میهن دوست در مورد شرایط تولید فیلم یادآور شد: "منتظر صدور پروانه ساخت فیلم هستیم تا در دفتر سبحان فیلم و به تهیه کنندگی سعید حاج میری تولید شود. به احتمال زیاد فیلمبرداری از اواسط بهار امسال آغاز می شود. فیلمبرداری در تهران و شمال کشور انجام خواهد شد و حدود یک و ماه و نیم پیش تولید فیلم طول می کشد."

اسماعیل میهن دوست سابقه ساخت چند فیلم کوتاه و دستیاری کارگردانی در فیلم های سینمایی "مادرم گیسو" به کارگردانی سیامک شایقی، "نفس عمیق" ساخته پرویز شهبازی و "امتحان" کاری از ناصر رفایی را در کارنامه فعالیت های هنری و سینمایی خود دارد.

کد مطلب 466586

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