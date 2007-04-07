"پلوسی" دشمن جدید بوش در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بلژیکی "لالیبیر" (La libre) در گزارشی از سفر پلوسی به منطقه خاورمیانه نوشت : در حالی که برخی از مقامهای آمریکایی بر سخت گیری بر دمشق تاکید دارند؛ پلوسی در دیدار خود با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که اسد حاضر به از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل است.

در همین حال، "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این دیدار مدعی شد که دمشق باید پیش از آغاز مذاکرات از حمایت خود از تروریسم دست بردارد.

پلوسی در زمینه دیدار خود با اسد به بحث و بررسی موضوعاتی همچون عبور مبارزان از مرزهای سوریه به عراق برای مبارزه با سربازان آمریکایی و عراقی و نگرانی ها در زمینه سرنوشت سربازان ربوده شده اسرائیلی توسط حزب الله و حماس اشاره کرده است.

درهمین حال، "دیوید هابسون" نماینده جمهوریخواه مجلس آمریکا گفتگوهای هیئت اعزامی آمریکا به دمشق را "صادقانه" دانست و در این باره گفت : دیدار از دمشق از اعتقاد ما مبنی بر ضرورت گفتگو با سوریه حمایت می کند.

این درحالی است که رئیس جمهوری سوریه نیز به هیئت آمریکایی تاکید کرد که سفر آنان حامل پیام گفتگو و صلح است.

نانسی پلوسی همچنین با وزیر امور خارجه سوریه و معاون رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

پلوسی که یکی از منتقدان و مخالفان اصلی بوش در زمینه حمله به عراق است؛ به اتهامات دولت آمریکا به سوریه در زمینه دخالت داشتن در پرونده قتل "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان بی اعتنایی کرد. کاخ سفید از زمان بروز این حادثه دمشق را تحت تحریم قرار داده است.

رفیق حریری در فوریه سال 2005 میلادی در اثر یک انفجار مهیب به همراه چندین نفر دیگر جان خود را از دست داد.

این روزنامه بلژیکی در ادامه خاطرنشان کرد: روزنامه لس آنجلس تایمز در آمریکا نیز این سفر را مورد تایید قرار داد. این روزنامه آمریکایی نوشت : زمان آن فرارسیده است که کسی از آمریکا طلسم را بشکند.

درعوض، نیویورک پست از انجام این سفر به کشوری که واشنگتن آن را متهم به حمایت از گروه های تروریستی در عراق می کند، ابراز تاسف کرد.

این روزنامه آمریکایی می افزاید : مذاکره با رهبران بین المللی به ویژه کسانی که با آمریکا موافق نیستند، باید توسط رئیس جمهور یا نمایندگانش صورت گیرد.

درهمین حال، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با انتقاد از سفر رئیس مجلس نمایندگان این کشور به سوریه اذعان کرد که این سفر سبب شکست سیاست های واشنگتن در قبال دمشق می شود.

دیک چنی که با شبکه رادیویی ABC گفتگو می کرد، اظهار داشت : جاده منتهی به دمشق جاده ای است که به وسیله قربانیان تزئین شده است.