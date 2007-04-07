به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 30/10 تا 12 صبح در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان شهید قدوسی جنب بیمارستان 504 ارتش با حضور خانواده و هم رزمان آن شهید بزرگوار، عموم امت قدرشناس و شهید پرور برگزار می شود.

معاونت فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از کلیه همرزمان آن شهید در نیروهای مسلح و آحاد مردم قدر شناس و وفادار ایران اسلامی بویژه بسیجیان سلحشور دعوت کرد، به منظور تجلیل و تکریم از مقام شامخ آن شهید در مراسم ششمین سالگرد شهادت این شهید عزیز شرکت فعال نمایند.

همچنین مراسم یادبودی در منزل این شهید بزرگوار از ساعت 30/18 روز دوشنبه 20 فروردین با حضور جمعی از همرزمان و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود.

گفتنی است، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی پس از تلاش های مجاهدانه قبل از پیروزی انقلاب، دفاع از استقلال کشور در مقابل مزدوران و تجزیه طلبان شرور در شمال غرب کشور رزم بی امان با مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس و خدمت صادقانه و پرتلاش در سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرانجام در بیست و یکم فروردین سال 1378 به دست منافقان کوردل که امروز مورد حمایت استکبار جهانی آمریکای جنایتکار قرار دارند ترور شد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.