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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

سه‌شنبه و در ستاد کل نیروهای مسلح؛

مراسم هشتمین سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی برگزار می‌شود

مراسم هشتمین سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی برگزار می‌شود

مراسم هشتمین سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی سه شنبه بیست و یکم فروردین ماه در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 30/10 تا 12 صبح در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان شهید قدوسی جنب بیمارستان 504 ارتش با حضور خانواده و هم رزمان آن شهید بزرگوار، عموم امت قدرشناس و شهید پرور برگزار می شود.

معاونت فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از کلیه همرزمان آن شهید در نیروهای مسلح و آحاد مردم قدر شناس و وفادار ایران اسلامی بویژه بسیجیان سلحشور دعوت کرد، به منظور تجلیل و تکریم از مقام شامخ آن شهید در مراسم ششمین سالگرد شهادت این شهید عزیز شرکت فعال نمایند.

همچنین مراسم یادبودی در منزل این شهید بزرگوار از ساعت 30/18 روز دوشنبه 20 فروردین با حضور جمعی از همرزمان و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود.

گفتنی است، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی پس از تلاش های مجاهدانه قبل از پیروزی انقلاب، دفاع از استقلال کشور در مقابل مزدوران و تجزیه طلبان شرور  در شمال غرب کشور رزم بی امان با مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس و خدمت صادقانه و پرتلاش در سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرانجام در بیست و یکم فروردین سال 1378 به دست منافقان کوردل که امروز مورد حمایت استکبار جهانی آمریکای جنایتکار قرار دارند ترور شد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

کد مطلب 466600

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