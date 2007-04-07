۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

آمریکا آزمایش موشک بالستیک خود را موفقیت آمیز خواند

پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) شب گذشته اعلام کرد که ارتش آمریکا یک فروند موشک بالستیک را آزمایش کرده که موفقیت آمیز بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا یک موشک آزمایشی را با یک راکت که از سیستم پدافند موشکی میان برد آن شلیک شده بود، منهدم کرد.

ارتش آمریکا موشک آزمایشی " اسکود" (SCUD ) را که شبیه به آن چیزی بود که در سالهای 1990 و 1991 در جنگ خلیج ( فارس) از سوی صدام دیکتاتور معدوم سابق عراق مورد استفاده قرار گرفت؛ صبح جمعه از ساحل جزیره " کائوای" هاوایی پرتاب کرد.

به گفته مقامهای آژانس دفاع موشکی آمریکا،این موشک به طور موفقیت آمیزی در اقیانوس آرام توسط سیستم " تاد" (THAAD) رهگیری شد.

بر اساس این گزارش، سیستم تاد از موشکهای میان برد استفاده می کند که برای رهگیری موشکهای بالستیک دشمن در فضا و یا فضای بالاتر طراحی شده است.

وزارت دفاع آمریکا در حال توسعه سیستمهای متنوع دریایی ، هوایی و زمینی برای ایجاد یک دفاع لایه ای در برابر حملات هوایی از سوی موشکهای بالستیک دشمن است که توانایی حمایت از خاک و نیروهای آمریکایی را درخارج از آن دارا هستند.

آمریکا در نظر دارد تا برخی رهگیرهای موشکی را در لهستان و همچنین جمهوری چک به عنوان بخشی ازسپر موشکی در برابر موشکهایی که به زعم واشنگتن می تواند از ایران پرتاب شود، مستقر کند. 

پیش از این نیز " پاتریک رایرمن" یک مقام ارشد ارتش آمریکا اعلام کرده بود که با وجود روی کار آمدن دموکراتها، واشنگتن احتمالا به توسعه سیستم پدافند موشک بالستیک خود ادامه خواهد داد.

