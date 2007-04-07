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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

رهبر جنبش اسلامی فلسطین اعلام کرد:

غفلت کشورهای اسلامی در مورد تخریب مسجدالاقصی

غفلت کشورهای اسلامی در مورد تخریب مسجدالاقصی

رهبر جنبش اسلامی فلسطین نسبت به فعالیتهای شبانه و روزانه رژیم اشغالگر اسرائیل در راستای تخریب و ویرانی مسجدالاقصی هشدار داد و غفلت ملتها و کشورهای اسلامی و عربی را یادآور شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه التجدید، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین با بیان اینکه رژم اشغالگر اسرائیل فعالیتهای مخربانه خود را در مسجدالاقصی شبانه و روزانه ادامه می دهند، غفلت ملتها و کشورهای اسلامی و عربی را به آنها گوشزد کرد.

وی تصریح کرد: تنها مؤسسات محلی یا افراد از جامعه صهیونیستها به ایجاد توطئه در راستای تخریب مسجدالاقصی اقدام نمی کنند بلکه مؤسسات رسمی رژیم اشغالگر اسرائیل نیز آن را تشویق و شبانه و روزانه از فعالیت آنها حمایت می کنند.

شیخ صلاح یاد آور شد: اسرائیل یکماه پیش او را بازداشت و از او درباره تلاشهای وی در راستای دیدگاه مسلمانان علیه حفاریهای آنها در باب المغاربه و تهدید مسجدالاقصی تحقیق کردند.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین تلاشهای خصمانه اسرائیل و یورش به مسجدالاقصی گفت: این تلاشها از سوی افراطیهای یهودی یکی از ثمره های تعرض به مسجدالاقصی است که مؤسسه رسمی صهیونیستها علیه مسجدالاقصی انجام می دهند.

شیخ رائد با تأکید بر اینکه ما هرگز سرزمین خود را رها نمی کنیم، اظهار داشت: اگر چه اشغالگران، قصد ماندن در قدس و مسجدالاقصی را داشته باشند، اما مسجدالاقصی حق مسلمانان بوده و آنها تا قیامت، حتی در مورد ذره ای از خاک آن هیچ حقی ندارند .

کد مطلب 466603

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