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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

کتاب "اگزیستانسیالیسم:راهنمایی برای مبتدیان" منتشر شد

کتاب "اگزیستانسیالیسم:راهنمایی برای مبتدیان" نوشته استیون ارنشاو از سوی انتشارات کمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات کیمبریج مجموعه کتابهایی را با عنوان راهنمایی برای مبتدیان منتشر می کند که هدف از آنها تشریح برخی از مفاهیم و اصطلاحات حوزه های مختلف به زبان ساده است.

اگزیستانسیالیسم از جمله موضوعاتی است که مورد توجه نویسندگان ودانشجویان است. این رشته که در واقع فلسفه زندگی است مضامینی چون: وجود، خود، مرگ وعشق را مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب مشخصا به این سوال پاسخ می دهد که اگزیستانسیالیسم چیست؟ تبیین مفاهیم اندیشه های افرادی مانند هایدگر، کی یر که گور، سارتر، کامو و کافکا نیز از دیگر بخشهای کتاب است.

استیون ارنشاو، نویسنده کتاب یکی استادان معروف دانشگاه شفیلد است.

کد مطلب 466604

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