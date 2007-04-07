صدور شناسنامه سلامت برای دانش آموزان اول ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی در روز جهانی بهداشت و آغاز هفته سلامت که در دبستان دخترانه رضوان در دهکده المپیک تهران برگزار شد ، گفت: مدارس فعالیت خود را در سال جدید با هفته سلامت آغاز کردند که این می تواند شروع خوبی برای مدارس در هفته اول سال جدید باشد تا امسال سرشار از پیروزی و موفقیت برای همه مردم باشد .

وی افزود: دانش آموزان همکاران خوب ما هستند که در خانواده شان برای حفظ سلامت خود و کمک به مسئولان بهداشت و درمان با ما همکاری می کنند تا مفاهیم مربوط به سلامت و بهداشت بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

لنکرانی تصریح کرد: تا کنون با همکاری مربیان بهداشت توانسته ایم کارهای بزرگی را انجام دهیم که یکی از آنها صدور شناسنامه سلامت و معاینه تمامی دانش آموزان مقطع اول ابتدایی توسط پزشکان عمومی در سال 85 بوده که این کار مهم به پیشگیری و بیمار یابی کمک بسیاری کرده است .

وزیر بهداشت گفت: پزشکان و پرستاران آینده از بین این دانش آموزان هستند که می توانند آینده کشور را بهتر بسازند.

به گزارش مهر ، از سوی وزیر بهداشت به تمامی دانش آموزان و مدیریت و کارکنان دبستان دخترانه رضوان بسته فرهنگی به عنوان هدیه ارائه شد.