دولت بریتانیا فعالیتهای اسلامی را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، راث کلی وزیر جوامع و دولت محلی طی یک سخنرانی در مرکز فرهنگی مسلمانان ( مسجدی در غرب لندن) اظهار داشت: امامان جماعتی که در بیمارستانها و زندانهای دولت خدمت می کنند باید از معیارهای خاصی از جمله تسلط به زبان انگلیسی برخوردار باشند.

دولت بریتانیا همچنین در نظر دارد به مساجدی که سازمانهای خیریه ثبت شده دارند کمک مالی ارائه دهد.

راث کلی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه معیارهای مورد نظر خود را برای ائمه جمعه فعال در نهادهای دولتی تعیین می کنند، گفت: وزارتخانه جوامع و دولتهای محلی از ارائه مهارتهای ارتباطی و رهبری به ائمه جمعه کار خود را آغاز خواهد کرد و مبلغان مسلمان به منظور فعالیت در بیمارستانها، زندانها و دانشگاه های دولتی باید چارچوب استانداردهای دولتی را محقق کنند.

کلی که خود نظارت این پروژه دولتی را برعهده گرفته، تصریح کرد: یکی از برنامه های این پروژه جدا کردن و منزوی کردن اقلیت کوچک و معدودی است که عدم تساهل و انزجار را ترویج می کنند.

دولت این امر را با تأکید بر نیاز مسلمانان نسبت به ملیت بریتانیایی و حفظ هویت اسلامی خود انجام خواهد داد.

شورای مسلمانان بریتانیا به عنوان بزرگترین سازمانی که نمایندگی مسلمانان این کشور را برعهده دارد در واکنش به این برنامه های جدید دولت تأکید کرد که دولت باید تأثیر برخی سیاستهای خود را در داخل و خارج از کشور تشخیص داده و سهم آن را در گسترش ایده های افراط گرایانه ارزیابی کند.

اقلیت مسلمان بریتانیا که حدود 2 میلیون نفر ارزیابی می شوند پس از حملات انفجاری سیستم حمل و نقل لندن نسبت به تبعیض نژادی و دینی اعتراض کرده و تأکید می کنند که سیاستهای دولت برای مبارزه با تروریسم تأثیر نامطلوبی بر وضعیت زندگی آنها گذاشته است.