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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

یورش اسرائیل به نوار غزه 3 شهید و زخمی به جا گذاشت

بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی با پیشتیبانی چندین دستگاه تانک به نوار غزه یورش بردند که بر اثر آن یک فلسطینی شهید و دو تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند: حمله شب گذشته بالگردهای رژیم صهیونیستی به شمال نوارغزه، یک شهید و دو زخمی به جا گذاشت.

به گفته این منابع فواد معروف (22 ساله) یکی ازفعالان جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در این بمباران شهید شد.

شاهدان دراین باره اعلام کردند: بالگردهای اسرائیلی،3 فروند موشک به منطقه الواقعه درشرق اردوگاه جبالیا در شمال نوارغزه شلیک کردند و همزمان با آن، تانک های اسرائیلی نیز درفاصله چندین متری به منطقه یورش بردند.

این شاهدان افزودند: دراین حمله افرادی از جنبش جهاد اسلامی و کمیته مقاومت خلق هدف قرار گرفتند.

ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته برای اولین بار از اعلام آتش بس در شمال نوار غزه، به این منطقه یورش برد.

براساس توافقی که در 26 نوامبر بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی منعقد شد؛ تل آویو عملیات نظامی خود را در نوارغزه متوقف کرد.

 

 

کد مطلب 466612

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