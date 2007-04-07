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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

وضعیت آبگیری سد سیوند تا اواخر فروردین مشخص می شود

وضعیت آبگیری سد سیوند تا اواخر فروردین مشخص می شود

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از عدم آبگیری سد سیوند در حال حاضر خبر داد و گفت: تا قبل از اعلام نظر کارشناسی این سد آبگیری نخواهد شد و تا اواخر فروردین ماه ، نتایج مجموع نظارت کارشناسی در خصوص آبگیری سد به صورت مکتوب اعلام می شود.

حمید بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آبگیری سد سیوند افزود: برای آبگیری و یا انجام کارهای عمرانی در مناطق مختلف ابتدا اولویت های باستانشناسی در آن مکان بررسی خواهد شد و چنانچه منطقه ای دارای این اولویت ها باشد و انجام کارهای عمرانی به میراث فرهنگی لطمه وارد کند در این صورت سازمان میراث فرهنگی اجازه انجام فعالیتهای عمرانی را نخواهد داد .

وی خاطر نشان کرد: چنانچه پس از بررسی کارشناسان مشخص شود که منطقه دارای اولویت باستانشناسی نیست در این شرایط انجام فعالیتهای عمرانی در حیطه وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نبوده و می توان نسبت به انجام امورعمرانی در منطقه اقدام کرد و مشکلی نیز ایجاد نخواهد شد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: البته در مواردی نیز ممکن است پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر انجام امور عمرانی به دلیل مشکلات و مسایل فنی اجرایی نشود که این امر ربطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد.

بقایی گفت: نظارت کارشناسان تا امروز نشان دهنده این امر است که اولویت باستانشناسی در منطقه نیست و مشکلی برای آبگیری سد وجود ندارد البته نظارت موافق و مخالفی در مورد آبگیری سد سیوند وجود دارد که سازمان تا پایان این ماه با بررسی مجموع نظارت نظر قطعی و کارشناسی خود را نسبت به آبگیری اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 466614

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