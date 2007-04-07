نشست "اسلام دین صلح" در دبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، اداره امور اسلامی دبی نشست " اسلام دین صلح" را که بخش تازه مسلمانان این اداره با همکاری دانشکده تحقیقات اسلامی و عربی تنظیم کرده بود، دیروز جمعه 17 فروردین ماه در دبی برگزار کرد.

عائشه الکاش مدیره اداره توجیه و ارشاد گفت: این نشست با هدف اشاعه فرهنگ اسلام، ارتقاء بیداری دینی میان دانشجویان، چگونگی تعامل آنها با بیگانگان و شیوه دعوت آنها به سوی اسلام از طریق حکمت و موعظه برگزار شد.

این نشست برنامه های خود را به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، روسی و فیلیپینی از سوی مبلغان و واعظان بخش تازه مسلمانان ارائه کرد و واعظان و خطیبان در وهله اول به سؤالات دانشجویان و تازه مسلمانان درباره دین اسلام پاسخ دادند.