"طهور در ساغر"؛ سیری در اندیشه های فلسفی استاد مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، تالیف این کتاب در راستای طرح کلی "آشنایی با فیلسوفان مسلمان" است که از طرف کانون اندیشه جوان دنبال می شود.هدف از تالیف این کتاب معرفی سلوک فلسفی و کلامی استاد مطهری وگزارشی کوتاه وگویا از دید گاههای وی درباره برخی از مهمترین موضوعات فلسفی و کلامی است. بنابراین مطالب این کتاب با توجه به نیاز وتواناییهای نسل جوان تدوین شده اند.کتاب در پنج فصل تنظیم شده است.

"از آغاز تا پرواز" عنوان فصل اول است که نگاه کوتاهی است به زندگی استاد مطهری و برسی ویژگیهای شخصیتی ایشان از هنگام تولد در1298تا شهادت در 1358. فصل دوم کتاب با عنوان "برصراط حکمت" به بررسی شخصیت علمی ایشان می پردازد. در این بخش مباحثی چون متکم یا فیلسوف بودن مطهری،چگونگی آشنایی استاد با علوم عقلی و علت گرایش وی به فلسفه، جایگاه مطهری در فلسفه اسلامی ورش شناسی او مورد بحث قرار می گیرد. تشریح مفهوم ،موضوع وخاستگاه فلسفه ورابطه فلسفه با علم عرفان ومنطق از دیگر موضوعات این فصل است. شهید مطهری در برخی از آثار خود به زبانی ساده علوم اسلامی را معرفی کرده است.

فصل سوم کتاب نیز به همین موضوع اختصاص دارد. نوع نگاه و دلیل پرداختن استاد به فلسفه غرب از جمله موضوعات مهم دربررسی اندیشه وی است . از این جهت فصل چهارم کتاب با عنوان با حکمت یونانیان شامل همین موارد می شود.

فصل پنجم نیز موضوع معرفت شناسی وشناخت را که از مباحث مهم دراندیشه مطهری است به بحث گذاشته است. در مجموع این کتاب می تواند یک آشنایی مختصر را برای مخاطبان خود فراهم کند و فتح بابی باشد جهت فهم بهتر اندشه های شهید مطهری.

استاد مطهری از معروفترین نواندیشان دینی ایران معاصر است که اندیشه های وی تأثیری بسزا بر جریان تفکر دینی در ایران زمین داشته اند. تاکنون در مقام تجلیل از وی سخنان فراوانی گفته شده اند و اکنون زمان آن است که ما به صورت تحلیلی به آرای وی بپرداریم. کتاب "طهور در ساغر" نیز البته کتابی در معرفی افکار استاد مطهری است و فضایی فراهم می کند که ما جستارهای تحلیلی را نیز بیاغازیم.