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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با مهر اعلام کرد:

واگذاری مرحله‌ای سهام شرکت‌های آماده

واگذاری مرحله‌ای سهام شرکت‌های آماده

اسماعیل غلامی با بیان این که در حال حاضر سهام چند شرکت بزرگ همچون مپنا، فولاد خوزستان و ایرالکو برای عرضه در بورس آماده است، گفت: با توجه به شرایط بازار سهام این شرکت‌ها به ترتیب و مرحله به مرحله عرضه خواهد شد.

معاون آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که برای واگذاری سهام شرکت های آماده برای واگذاری از طریق بورس باید وضعیت بازار را سنجید، تصریح کرد: سهام شرکت های بزرگ باید به ترتیب و مرحله به مرحله واگذار شود.

اسماعیل غلامی با تاکید بر این که برای عرضه سهام شرکت های آماده برای واگذاری توجه به زمان و موقعیت عرضه بسیار مهم است، افزود: توجه به پاسخ گویی بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی زمان عرضه سهام شرکت مپنا را 25 فروردین ماه سال جاری از طریق بورس عنوان کرد و گفت: سهام شرکت فولاد خوزستان نیز برای واگذاری آماده است، اما نمی توان سهام شرکت های بزرگ را همزمان در بورس عرضه کرد، بنابراین پس ازعرصه سهام مپنا، سهام شرکت فولاد خوزستان و سپس ایرالکو در بورس عرصه خواهد شد. 

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی همچنین با اشاره به لایحه اجرایی شدن سیاست های اصل 44قانون اساسی اظهار داشت: این لایحه که هنوز بررسی حدود 14، 15 ماده آن باقی مانده و 60 ماده آن به تصویب هیئت دولت رسیده است، تا پایان فروردین ماه در هیئت دولت به تصویب نهایی می رسد.

کد مطلب 466626

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