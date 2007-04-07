جدال در میانه جدول / اتکا - پگاه بهترین بازی هفته

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی ماهشهر تیمی که چهارشنبه شب در تهران مقابل بانک کشاورزی صاحب برتری شد برای فاصله گرفتن از انتهای جدول کار سخت و دشواری را پیش رو دارد . این تیم عصر فردا برابر پیکان به میدان خواهد رفت. پیکانی که حالا تیم دوم جدول است و نمی خواهد موقعیت صدرنشینی را از دست بدهد. این بازی نبرد مربیان دیروز و امروز تیم ملی جوانان است.

در بازی دوم تهران اتکا میزبان پگاه ارومیه است . اتکا با آن تیم خوب روزهای اول فصل فاصله گرفته و برای رسیدن به جایگاهی بهتر از ششم جدول تلاش می کند. در مقابل پگاه هم جایگاه هشتم را شایسته خود نمی داند و می کوشد تا با رسیدن به پیروزی در تهران چند پله ای صعود کند. حضور بهنام محمودی در ترکیب ثابت این تیم کمک بسیار خوبی است تا شاگردان رسول بنایی از تجربیات و توانایی او برای رسیدن به پیروزی بهره ببرند.

سومین بازی تهران را دو تیم برق و بانک کشاورزی برگزار می کنند. بانکی ها که به صعود امیدی ندارند تلاش می کند مقابل تیم چهارم جدول یک بازی خوب را به نمایش بگذارند. برقی ها برای عقب نماندن از کورس تیم های بالای جدول به پیروزی دراین دیدار سخت نیاز دارد.

اما در شهرستانها نیز 3 بازی انجام خواهد شد. صدرنشین لیگ برتر یعنی گل گهر در خانه یک بازی تمرینی را برابر آیدانه چالدران برگزار خواهد کرد.

آذرپیام پس از شکست درتهران ، در ارومیه از استقلال گنبد پذیرایی می کند و تیم آخرجدول تیم تربیت بدنی اصفهان در خانه یک بازی سخت را برابرسایپا برگزارخواهد کرد.

برنامه کامل هفته هفدهم :

پیکان - پتروشیمی بندر امام - داوران: شفقی ، غریب - ساعت 15

اتکا تهران - پگاه تهران - داوران : صباغ ، عشق دوست - ساعت 17

برق تهران - بانک کشاورزی - داوران : کاظمی - یزدان پناه - ساعت 19

گل گهر سیرجان - آیدانه چالدوران - داوران : حق بین ، عابدزاده - ساعت 16

آذرپیام ارومیه - استقلال گنبد - داوران : پور کاشیان ، جعفری - ساعت 18

تربیت بدنی اصفهان - سایپا تهران - داوران : راهجردیان ، انصاری - ساعت 16

نام تیم های میزبان اول آمده است.