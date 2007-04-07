اقدام انجمن شیمی آمریکا مغایر با اهداف یونسکو است / اقدام خصمانه آمریکا در محافل علمی فاقد وجاهت قانونی است

دکتر محمدرضا دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه واکنش ایران به اقدام انجمن شیمی آمریکا در لغو عضویت شیمیدانان ایرانی افزود: با توجه به ماهیت محدود کننده چنین اقدامی برای نخبگان علمی و فرهنگی کشور، این اقدام در چارچوب اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا قلمداد می شود.

وی این اقدام خصمانه را از نظر سازمان های بین المللی از جمله یونسکو فاقد محمل قانونی عنوان کرد.

دکتر دهشیری خاطرنشان کرد: این نمایندگی پس از دریافت دستورالعمل از سوی مراجع ذی صلاح در جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام واکنش نشان خواهد داد.

گفتنی است انجمن شیمی آمریکا در اقدامی خصمانه و بدون هیچ گونه توجیه علمی عضویت 36 دانشمند شیمیدان ایرانی خود را لغو کرد.

در خبری که از سوی مجله ساینس منتشر شده است انجمن شیمی آمریکا (ACS) با ارایه توجیهی غیرمنطقی تحت عنوان «عدم تطابق ماهیت عضویت دانشمندان ایرانی در این انجمن با قوانین آمریکا» (!) سعی در موجه نشان دادن لغو عضویت آنها داشته است.

نکته قابل تاملی که در خبر ساینس آمده است، درج عبارت « لغو عضویت دانشمندان ایرانی از روی بی میلی» بوده است.

اقدام خصمانه و خارج از حیطه منطق انجمن شیمی آمریکا در حالی صورت گرفته است که دولت این کشور به دنبال ناکامی در رویارویی های سیاسی و تهدیدآمیزعلیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به متوسل شدن به ترفندهای خارج از منطق حاکم بر روابط بین المللی همچون اعمال محدودیت های گسترده در روابط علمی با کشورهایی نظیر ایران و کوبا روی آورده است.